Làm ngày, làm đêm truy quét hàng giả

Khởi tố hình sự 1.899 vụ với 3.271 bị can

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, 6 tháng đầu năm 2025, các đơn vị, địa phương bắt giữ, xử lý gần 50.000 vụ việc về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, gian lận thuế; thu nộp ngân sách nhà nước gần 6.500 tỉ đồng; khởi tố hình sự 1.899 vụ với 3.271 bị can.

Riêng tháng cao điểm từ 15-5 đến 15-6, các đơn vị, địa phương bắt giữ, xử lý hơn 10.836 vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (tăng 79,34% so với tháng trước cao điểm); thu nộp ngân sách nhà nước gần 1.300 tỉ đồng (tăng 258,43% so với tháng trước cao điểm); tạm giữ hàng hóa tang vật trị giá ước tính trên 4.075 tỉ đồng (chưa tính số hàng hóa tạm giữ là ma túy, hàng cấm, hàng giả); khởi tố hơn 200 vụ với 378 bị can.