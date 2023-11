Lạm phát Mỹ bất ngờ thấp hơn dự báo, củng cố niềm tin FED sẽ không tăng thêm lãi suất: Chứng khoán Mỹ ngay lập tức hứng khởi

Lạm phát Mỹ trong tháng 10 không thay đổi so với tháng trước. Thông tin này mang đến hy vọng rằng giá cả đang giảm bớt áp lực lên nền kinh tế Mỹ.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) là thước đo giá cả của một loạt hàng hóa và dịch vụ phổ biến. Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones dự đoán CPI tháng này sẽ tăng 0,1% so với tháng 9. Nhưng theo dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 14/11, CPI tháng 10 tăng 3,2% so với năm 2022, nhưng vẫn không thay đổi so với tháng 9.

CPI tháng 10 giữ nguyên chủ yếu là do giá năng lượng giảm 2,5% trong tháng, bù lại cho mức tăng 0,3% của giá thực phẩm. Chi phí nhà ở - thành phần quan trọng của chỉ số - đã tăng 0,3% trong tháng 10, bằng một nửa mức tăng trong tháng 9.

CPI lõi (dữ liệu loại trừ giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động) tăng 0,2% so với tháng 9 và 4% so với năm 2022, thấp hơn so với dự báo lần lượt là 0,3% và 4,1%.

CPI và CPI lõi tính đến tháng 10/2023

Thị trường chứng khoán xanh rực rỡ sau tin tức trên. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 327 điểm, tương đương 0,9%. Chỉ số S&P 500 tăng 1,2% và Nasdaq 100 tăng 1,5%. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm dưới 4,5% sau dữ liệu lạm phát hạ nhiệt.

Lạm phát Mỹ không tăng đang là tin tức đáng mừng đối với các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Sau cuộc họp đầu tháng 11, ngân hàng trung ương đã giữ lãi suất chuẩn không đổi ở mức cao nhất trong vòng 22 năm. Các nhà đầu tư ngày càng tin rằng lãi suất đã đạt đỉnh. Theo dữ liệu của CME Group, các nhà giao dịch gần như tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ không tăng lãi suất thêm.

Chủ tịch FED Jerome Powell nhấn mạnh vào tuần trước rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ không “bị đánh lừa bởi một vài tháng dữ liệu tốt” và ngân hàng trung ương có thể thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa nếu cần thiết.

Tổng hợp