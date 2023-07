Lạm phát Mỹ thấp hơn dự đoán, chạm đáy 2 năm: Chu kỳ tăng lãi suất của FED cũng sắp kết thúc?

CNBC đưa tin, lạm phát Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm.

Cụ thể, trong tháng 6/2023, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ đã tăng 3% so với cùng kỳ. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021. Nếu so sánh với tháng trước, chỉ số này đã tăng 0.2%. Cả hai mức tăng đều thấp hơn dự báo của các chuyên gia lần lượt là 3,1% và 0.3%.

CPI lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng đã tăng 4.8% so với cùng kỳ và 0.2% so với tháng 5. Con số này thấp hơn so với ước tính tăng 5% và 0.3%.

Về cơ bản, dữ liệu tháng 6/2023 có thể giúp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed “thở phào”. George Mateyo, giám đốc đầu tư của Key Private Bank cho biết: “Đã có nhiều chuyển biến tích cực. Lạm phát có vẻ đã hạ nhiệt. Fed nhận định báo cáo tháng 6/2023 là minh chứng rằng các chính sách thắt chặt tiền tệ của họ đã đem lại tác dụng - lạm phát giảm trong bối cảnh nền kinh tế không bị đình trệ”.

Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách của ngân hàng trung ương có xu hướng đặc biệt chú ý tới lạm phát lõi - vẫn đang cao hơn nhiều so với mục tiêu 2%. Ông Mateyo nhận định báo cáo tháng 6 vẫn khó có thể ngăn Fed tăng lãi suất một lần nữa vào cuối tháng này.

Trước đó, các quan chức Fed kỳ vọng lạm phát sẽ tiếp tục giảm, đặc biệt là chi phí nhà ở. Tuy nhiên, nó lại tăng 0.4% so với tháng trước và tăng 7.8% so với cùng kỳ.

Sau khi báo cáo được công bố, hợp đồng tương lai Dow Jones tăng gần 200 điểm và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm trên diện rộng.

Dù cho các dữ liệu cho thấy lạm phát đã hạ nhiệt nhưng nhiều người vẫn nhận định khả năng cao Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp vào ngày 25-26/7 tới.

Tuy nhiên, thị trường đang có tín hiệu cho rằng đây sẽ là đợt tăng lãi suất cuối cùng. Sau đó, Fed sẽ tạm dừng và quan sát ảnh hưởng của chính sách thắt chặt tiền tệ tới nền kinh tế.

Theo CNBC, CPI tổng thể đã hạ nhiệt dù cho giá năng lượng tăng 0.6%. Tuy nhiên, nó cũng đã giảm 16.7% so với cùng kỳ năm trước.

Giá thực phẩm chỉ tăng 0.1% so với tháng 5, trong khi giá xe đã qua sử dụng - nguyên nhân chính khiến lạm phát gia tăng vào đầu năm 2022 - giảm 0.5%. Giá vé máy bay đã giảm 3% trong tháng 6 và giảm 8,1% so với cùng kỳ.

Tham khảo CNBC