Lạm phát thúc đẩy tiêu dùng cá tra

Lũy kế 8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá tra đạt gần 1,8 tỉ USD, tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ thị trường Nga, xuất khẩu cá tra bị giảm 12% do ảnh hưởng xung đột Nga - Ukraine, tất cả các thị trường khác đều ghi nhận mức tăng trưởng 2-3 con số. Trong đó, thị trường lớn nhất là Trung Quốc đã nhập khẩu gần 500 triệu USD các sản phẩm cá tra, tăng gấp 2 so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 29% thị phần; thị trường thứ hai là Mỹ đạt 428 triệu USD, tăng 90% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 25% thị phần.

Cá tra xuất khẩu tăng kỷ lục

Với ưu điểm là loài cá nuôi có chi phí thấp so với nhiều loại cá thịt trắng khác, dễ chế biến, cá tra trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều thị trường trong bối cảnh lạm phát kỷ lục ở nhiều nước. Trong khi đó, các loại thủy hải sản cao cấp lại có xu hướng sụt giảm do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu.