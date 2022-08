Lạm phát trên chiếc bánh trung thu và trăn trở của người trong cuộc

Thêm một mùa Tết Trung thu lại sang: Đây không chỉ là dấu ấn mang giá trị truyền thống của mỗi người dân Việt, mà còn là mùa vụ kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong ngành. Khi, ước tính đâu đó, lợi nhuận mùa vụ bánh trung thu đóng góp hơn phân nửa tổng lợi nhuận của một số thương hiệu bánh hiện nay.



Lạm phát trên từng chiếc bánh trung thu

Năm 2022, thị trường đặc biệt được quan tâm, không chỉ phải trì hoãn trong 2 năm bùng phát dịch, mà còn đang trở lại theo những xu hướng mới hậu Covid-19. Đáng chú ý hơn hết, trước áp lực giá các nguyên vật liệu gia tăng, mặt bằng giá bánh trung thu cũng tăng mạnh. Khảo sát ý kiến người tiêu dùng: "Năm nay muốn mua được một chiếc bánh chất lượng đảm bảo phải mất đâu đó vài trăm ngàn".

Chiều ngược lại, đại diện các đơn vị kinh doanh cũng đồng ý do giá bán ra thị trường có tăng nhiều so với mọi năm, do nguyên liệu đầu vào để làm bánh đều tăng mạnh như bột mì, dầu ăn, đường... tăng khoảng 25-30% so với cùng kỳ.

Một nguyên nhân khác, cạnh tranh ngày càng tăng, các chiến dịch truyền thông cho mùa trung thu cũng rầm rộ hơn trước (mẫu mã, bao bì cũng bắt mắt hơn) cũng là tác nhân khiến giá bán tăng khoảng 20-30% so với hồi trước dịch, một người trong cuộc chia sẻ với chúng tôi.

Tại các cửa hiệu bánh truyền thống, nhiều đơn vị có treo bảng thông báo tăng giá bán. "Do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao đột biến mùa Trung thu này và để đảm bảo chất lượng sản phẩm nên bánh Đông Phương xin phép được điều chỉnh giá bán ra", một cửa hàng khá nổi tiếng tại Hà Nội thông báo.

Cân đối giá đầu vào và bán ra – Bài toán lớn cho các đơn vị kinh doanh

Ở khu vực phía nam, trên vai trò vừa sản xuất vừa kinh doanh, đại diện KIDO nhấn mạnh cân đối giá cả là một bài toán lớn vụ bánh năm nay. "Ngoài tập trung nghiên cứu hương vị nhân xốt mới lạ, chuẩn bị đội ngũ thì trong lần quay trở lại chúng tôi cũng có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng về mặt giá cả. Vì lý do đó, các sản phẩm bánh trung thu của KIDO's Bakery sẽ có nhiều mức giá khác nhau từ phổ thông cho đến trung cấp và cao cấp. Loại bánh thấp nhất có giá khoảng 66.000 đồng/chiếc", CEO Trần Lệ Nguyên chia sẻ.

Năm 2022, KIDO đặt mục tiêu tung 300 tấn bánh ra thị trường và chinh phục vị trí thứ hai trong vòng 3 năm tới. Đến thời điểm hiện tại, KIDO cho biết hoàn thành được 70% kế hoạch đề ra với khoảng 210 tấn bánh do Công ty sản xuất đã đến tay người tiêu dùng.

Tương tự, Công ty Mondelez Kinh Đô cũng bày tỏ đang nỗ lực ổn định giá bán cho các sản phẩm bánh trung thu.

"Kinh Đô giữ nguyên giá bán nhiều dòng bánh chủ lực và chỉ điều chỉnh tăng trung bình 2-3% cho toàn danh mục sản phẩm. Để người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm, Mondelez Kinh Đô đã mở rộng thêm gần 1.000 điểm bán là các quầy trung thu trên dọc các tuyến phố, nâng tổng số điểm phân phối bánh trung thu lên 13.500 cửa hàng trên toàn quốc", ông Bùi Khánh Nguyên - Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại - Công ty Mondelez Kinh Đô Việt Nam nói.

Cùng câu chuyện, đại diện Bánh kẹo Á Châu (ABC Bakery) cũng cho biết doanh nghiệp đang nỗ lực kiềm giá để giữ thị trường với mức tăng 5-10% so với những năm trước nhằm bù đắp chi phí đầu vào.

"Nguyên vật liệu làm bánh như bột mì, đường, đậu... lẫn chi phí vận chuyển đều tăng mạnh", ACB Bakery thông tin.

Những chiếc bánh hiệu tiền triệu vẫn hút khách

Giá tăng và làm sao để người tiêu dùng có được cái Tết trọn vẹn là một chuyện, một thực tế tưởng mâu thuẫn nhưng diễn ra song song: Dòng bánh cao cấp hút khách và liên tục cháy hàng. Dù Covid-19 khiến người dân siết chặt chi tiêu, song với tầng lớp trung thượng lưu – đối tượng thu nhập ít bị ảnh hưởng – lại đang có xu hướng cao cấp hoá tiêu dùng.

"Nhu cầu tiêu thụ tăng và người tiêu dùng ngày càng thông minh hơn, khách hàng sẽ ưu tiên lựa chọn dòng sản phẩm "đáng tiền" hơn, không phải rẻ hơn mà là mức giá hợp lý đi cùng với chất lượng bánh, thiết kế bao bì – hộp đựng. Một xu hướng kế đến sẽ là sự tìm kiếm trải nghiệm mới. Bên cạnh những dòng bánh trung thu truyền thống quen thuộc như bánh nướng, bánh dẻo, nhóm khách hàng trẻ sẽ tìm kiếm những sản phẩm mới mẻ với ảnh hưởng từ sự dạng hương vị trong ngành hàng đồ uống, hay du nhập văn hóa, nghệ thuật làm bánh của các quốc gia lân cận", phía Mondelez Kinh Đô thông tin. Theo đó, năm nay Công ty cũng cung ứng ra thị trường 70 dòng bánh, nổi bật có một số dòng sản phẩm cao cấp làm từ bào ngư, cua, yến sào cao cấp...

Hay ABC Bakery, bngoài các dòng bánh truyền thống, thương hiệu cũng đang mở bán thêm một số loại bánh mới như: Bánh trung thu nhân sầu riêng Ri6, hoa đậu biếc nhân phô mai, thanh long phô mai, tomyum hải sản... với mức giá dao động 148.000-200.000 đồng/chiếc 200 gram. Đặc biệt, những chiếc bánh trung thu có nhân trứng chảy hay sầu riêng tươi nhập khẩu từ Hong Kong, Malaysia có giá lên tới 1,1-1,6 triệu đồng/hộp 6 cái đang thu hút nhiều khách mua.

Nắm bắt nhu cầu tốt cho sức khoẻ, Fitto cũng nhập cuộc với công nghệ Food 2.0 cho ra dòng sản phẩm nguyên liệu từ thực vật (trừ trứng muối và mật ong) màu vỏ bánh hoàn toàn tự nhiên ( màu cam từ dầu gấc, màu xanh của bột lá sen, màu nâu của bột cacao) và các loại hạt (hạt óc chó, hạnh nhân, hạt điều…).

"Nhu cầu bánh trung thu tốt cho sức khỏe cũng đang dần trở nên phổ biến hơn do chúng ta ngày càng quan tâm đến sức khỏe, đặc biệt là sau giai đoạn Covid-19. Fitto đáp ứng yêu cầu đó, tất cả nguyên liệu đưa vào sản xuất đều đạt chuẩn xuất khẩu. Đơn giá cho một chiếc bánh Fitto Mooncake 150gr dao động từ 136.000-176.000 đồng đang được khách hàng đón nhận", đại diện cho hay.

Bánh trung thu là miếng bánh lợi nhuận lớn nhiều "tay chơi" ngoại đạo sớm gia nhập từ nhiều năm nay.

Thực tế, bánh trung thu là miếng bánh lợi nhuận lớn nhiều "tay chơi" ngoại đạo sớm gia nhập từ nhiều năm nay, hướng đến ngách cao cấp cho tầng lớp thượng lưu, hay dùng làm quà biếu. Đơn cử, chuỗi cà phê Starbuck hàng năm đều tận dụng mùa Trung thu để ra mắt các dòng sản phẩm gồm bánh, bộ ly cốc… và thu về khoản lợi nhuận không nhỏ. Riêng năm 2022, chuỗi ra mắt bộ sưu tập mang tên "Mid-Autumn Festival" với giá bán trên 1.000.000 đồng/hộp, hiện đã cháy hàng.



Hay khách sạn Sheraton, theo chia sẻ năm nay chuỗi ra mắt bộ sưu tập bánh trung thu mang tên Nguyệt Dạ, với ngôi sao là mẫu hộp VVIP mang tên Hảo Quang Minh mang kiểu dáng thời trang và bán với số lượng giới hạn.

"Chúng tôi nhận thấy sự gia tăng đáng kể về lượng đơn hàng từ các khách hàng của mình và kỳ vọng lượng lớn nhu cầu trong năm nay, tương đương với những năm đạt đỉnh.

Mỗi mùa trung thu chúng tôi đưa ra thị trường hàng chục ngàn hộp bánh, mỗi hộp bánh sẽ có 4 bánh, với giá dao động từ 1.138.000-2.728000 đồng/hộp, tùy loại hộp và trọng lượng tịnh. Khách hàng có thể mua sản phẩm bánh đơn lẻ với giá 280.000 đồng/bánh.

Mặc dù tổng thể chi phí sản xuất tăng vọt trong năm nay, chúng tôi vẫn tiếp tục giữ mức giá như cũ so với năm ngoái để đảm bảo khách hàng có thể thưởng thức những chiếc bánh trung thu thủ công với mức giá hợp lý", đại diện Sheraton nói thêm.