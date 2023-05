Lạm phát vẫn 'sốt nóng', Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 6 hoặc tháng 7?

Với việc xuất hiện thêm những tin tức đáng thất vọng về lạm phát, các nhà hoạch định chính sách của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải tăng lãi suất một lần nữa. Điều đó cũng đồng nghĩa lập luận của những người thuộc phe “diêu hâu” rằng cần phải hành động nhiều hơn nữa để giá cả ổn định trở lại sẽ trở nên vững vàng hơn.

Theo số liệu vừa được Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm qua (26/5), chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) – vốn là thước đo lạm phát được Fed đặc biệt chú ý – đã tăng 0,4% trong tháng 4, nhanh hơn dự báo.

So với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số này cũng tăng 4,4% sau khi tăng 4,2% trong tháng 3. Nếu loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, chỉ số PCE lõi sẽ tăng 0,4% so với tháng trước và 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Khi nhìn vào số liệu và những gì đang diễn ra với các số liệu về lạm phát, tôi nghĩ rằng Fed sẽ phải thắt chặt [chính sách tiền tệ] thêm một chút”, Chủ tịch Fed Cleveland Loretta Mester nhận định trong cuộc phỏng vấn với CNBC.

Trong khi đó, Diane Swonk, chuyên gia kinh tế trưởng tại KPMG, nhận định “Fed đang đi sai hướng”. “Cuộc họp tháng 6 còn phụ thuộc vào 1 vấn đề quan trọng là trần nợ, nhưng 1 cú tăng lãi suất trong tháng 7 hiện đang được xem xét nghiêm túc”, ông nói.

Sau 14 tháng, Fed đã tăng lãi suất tổng cộng 5 điểm phần trăm để chiến đấu với mức lạm phát hiện đang cao gấp đôi so với mức mục tiêu 2% mà Fed đã đề ra. Với phạm vi lãi suất đang nằm trong khoảng 5 - 5,25%, Chủ tịch Fed Jerome Powell mới đây phát biểu rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ theo dõi các số liệu cũng như triển vọng của nền kinh tế.

Trước khi cuộc họp tiếp theo của Fed diễn ra trong 2 ngày 13 và 14/6 tới, sẽ có thêm số liệu về chỉ số giá tiêu dùng và thị trường lao động. Fed sẽ lưỡng lự không muốn tăng lãi suất chừng nào những bất ổn xung quanh trần nợ chưa được giải quyết.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư đang đặt cược có tới hơn 50% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 6, tăng mạnh so với con số 18% chỉ 1 tuần trước. Nguyên nhân là do gần đây nhiều quan chức Fed phát biểu ủng hộ tiếp tục tăng lãi suất và nền kinh tế có nhiều dấu hiệu khỏe mạnh. Ví dụ, chi tiêu tiêu dùng đã tăng 0,5% trong tháng trước, mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay.

Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic và Chủ tịch Fed Philadelphia Patrick Harker gần đây nhấn mạnh hiện những tác động từ các vụ sụp đổ ngân hàng trong thời gian qua vẫn chưa hề ngấm vào nền kinh tế. Đồng thời chính sách tiền tệ luôn có độ trễ nhất định, do đó chúng ta sẽ chưa thể nhìn thấy các tác động của lãi suất tăng trên các số liệu chính thức.

Trong 1 diễn biến có liên quan, hôm qua Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đưa ra nhận định Fed cần tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm nữa để có thể đưa lạm phát về 2%. IMF cũng nhấn mạnh các nhà hoạch định chính sách nên truyền đi thông điệp rõ ràng rằng lãi suất sẽ ở mức cao trong thời gian dài dù sẽ phụ thuộc vào những dữ liệu trong tương lai gần.

Tham khảo Bloomberg