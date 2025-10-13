Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Làm rõ việc nhân viên an ninh siêu thị tự ý kiểm tra một đứa bé vì nghi ăn cắp thanh socola

13-10-2025 - 12:08 PM | Xã hội

Người mẹ cho rằng nhân viên an ninh siêu thị Go! Đà Lạt đã tự ý đưa con mình vào phòng kiểm tra khi không có người giám hộ

Ngày 13-10, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết cơ quan chức năng phường Xuân Hương – Đà Lạt đang làm rõ thông tin vụ việc người mẹ tố cáo lên mạng xã hội, cho rằng bảo vệ của siêu thị Go! Đà Lạt (Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã tự ý kiểm tra con mình khi không có người thân hoặc người giám hộ bên cạnh.

Làm rõ việc nhân viên an ninh siêu thị tự ý kiểm tra một đứa bé vì nghi ăn cắp thanh socola- Ảnh 1.

Siêu thị Go! Đà Lạt tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Theo nội dung được đăng tải, ngày 11-10, con của người này đi cùng anh họ vào siêu thị Go! Đà Lạt. Vì nghi ngờ bé lấy cắp một thanh socola nên nhân viên của siêu thị đã đưa bé vào phòng riêng, cách ly với khu vực mua sắm để làm rõ nghi vấn bé lấy cắp thanh socola mà không hề có phụ huynh hay người giám hộ cho bé.

Tuy nhiên khi xem lại camera an ninh thì ghi nhận bé có cầm thanh socola lên xem nhưng sau đó để lại đúng chỗ cũ. Không phát hiện bé lấy cắp, nhân viên an ninh nói "xong rồi, con không có lấy thì thôi, về đi".

Khi biết vụ việc, người mẹ liên hệ với Phòng chăm sóc khách hàng của siêu thị nhưng sau 1 ngày không được phản hồi. "Có một đứa trẻ bước ra khỏi siêu thị với ánh mắt hoang mang, sợ hãi và tổn thương - vì người lớn đã quên cách cư xử với sự tử tế" - người mẹ này viết trên mạng xã hội.

Sau đó, người mẹ được bộ phận an ninh giải thích rằng họ phải đưa trẻ vào phòng riêng để tránh ảnh hưởng hình ảnh chung và làm phiền người khác mua sắm. Bộ phận này cũng bảo mong gia đình thông cảm họ chỉ làm công ăn lương.

Đến chiều 12-10, người mẹ thông tin rằng được phía siêu thị Go! Đà Lạt mời lên họp. Phía an ninh của siêu thị đã xin lỗi và ghi nhận sai sót trong quá trình xử lý. Hiện gia đình bé 10 tuổi đang chờ câu trả lời chính thức và xin lỗi công khai từ phía siêu thị Go! Đà Lạt.

"Gia đình không trình báo vụ việc nhưng phía Công an phường đã nắm được thông tin và sẽ làm việc với các bên liên quan để làm rõ" - một lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết.

Theo Trường Nguyên

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bắt tạm giam giám đốc Nguyễn Thanh Trung

Bắt tạm giam giám đốc Nguyễn Thanh Trung Nổi bật

Đề xuất mới liên quan đến hàng chục triệu người dùng mạng xã hội

Đề xuất mới liên quan đến hàng chục triệu người dùng mạng xã hội Nổi bật

Honda Ôtô Thanh Hóa lên tiếng vụ lùm xùm báo giá lan truyền trên mạng xã hội

Honda Ôtô Thanh Hóa lên tiếng vụ lùm xùm báo giá lan truyền trên mạng xã hội

11:51 , 13/10/2025
Bé gái 11 tháng tuổi trong vụ tai nạn trên đường từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng khám bệnh đã tử vong

Bé gái 11 tháng tuổi trong vụ tai nạn trên đường từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng khám bệnh đã tử vong

11:49 , 13/10/2025
Liên tiếp 7 trận động đất ở Quảng Ngãi trong rạng sáng 13/10

Liên tiếp 7 trận động đất ở Quảng Ngãi trong rạng sáng 13/10

11:19 , 13/10/2025
Làm việc ở vùng nào người lao động có thể nghỉ hưu sớm 5 năm?

Làm việc ở vùng nào người lao động có thể nghỉ hưu sớm 5 năm?

10:59 , 13/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên