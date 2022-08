Làm tài khoản định danh điện tử có mất phí hay không?

Theo đó, tài khoản định danh điện tử được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia, do Bộ Công an phát triển.

Theo Bộ Công an, mọi người dân được miễn phí chi phí thực hiện đăng ký định danh điện tử. Tài khoản định danh sẽ có cùng thời hạn với thời hạn của căn cước công dân gắn chip.

Cách đăng ký tài khoản định danh điện tử

Cách 1: Đăng ký tài khoản định danh điện tử trực tiếp tại cơ quan Công an.

Công dân đến cơ quan Công an quận/huyện/tỉnh/thành phố làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại căn cước công dân (CCCD) gắn chip thì có thể thực hiện đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử và cung cấp các thông tin theo 3 bước.

Bước 1: Công dân thông báo với cán bộ về việc làm hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử. Thông tin đăng ký bao gồm: Số điện thoại, địa chỉ hòm thư điện tử (email). Công dân có thể cung cấp thêm các thông tin về người phụ thuộc cùng giấy tờ kèm theo (nếu công dân có nhu cầu tích hợp các thông tin này vào hồ sơ đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử).

Trường hợp công dân có nhu cầu đăng ký tích hợp các thông tin hiển thị trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia các loại giấy tờ như giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,…thì mang thêm các loại giấy tờ gốc để đối chiếu.

Bước 2: Công dân thực hiện làm hồ sơ cấp, đổi, cấp lại căn cước công dân gắn chip điện tử bao gồm thông tin nhân thân/thân nhân cùng thông tin sinh trắc.

Bước 3: Cán bộ tiếp tục xử lý hồ sơ cấp, đổi, cấp lại căn cước công dân gắn chip theo đúng quy trình cấp căn cước công dân.

Cách 2: Đăng ký tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VneID.

Bước 1: Tải ứng dụng Định danh điện tử Quốc gia (VNeID) từ App Store và Google Play Store về điện thoại.

Bước 2: Tại ứng dụng VNeID, người dân cần kê khai các thông tin gồm số định danh cá nhân (12 chữ số trên thẻ CCCD) và số điện thoại để kích hoạt tài khoản.

Kết quả phê duyệt tài khoản sẽ được gửi qua tin nhắn SMS, công dân vào ứng dụng, kích hoạt và sử dụng.

Những ai được làm tài khoản định danh điện tử

Theo Quyết định 34/2021 của Thủ tướng, công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đăng ký tài khoản định danh điện tử thông qua ứng dụng định danh điện tử. Đối với cá nhân chưa đủ 14 tuổi thì đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Mức độ bảo mật của tài khoản định danh điện tử

Vấn đề bảo mật dữ liệu của công dân luôn được Bộ Công an đặt lên hàng đầu. Toàn bộ các ứng dụng, cơ sở dữ liệu, hạ tầng… liên quan, được thiết kế, quản trị, vận hành, khai thác… đảm bảo tuân thủ mức độ an ninh, an toàn, bảo mật cấp độ cao nhất (cấp độ 4);

Toàn bộ các hoạt động của hệ thống được kiểm soát, giám sát liên tục 24/7 bởi các đơn vị chức năng của Bộ Công an, đảm bảo phát hiện sớm và ngăn chặn các truy cập trái phép.

Dữ liệu chỉ được chia sẻ với bên thứ ba khi công dân đồng ý, ngoài ra, khi chia sẻ với bên thứ ba, dữ liệu đều được mã hóa đảm bảo các đối tượng có mục đích xấu không thể khai thác.