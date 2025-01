Làm thế nào để con tăng trưởng chiều cao, tăng cân khỏe mạnh?

Để giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về tình trạng này và tìm ra giải pháp hiệu quả, Alo Bác Sĩ đã có cuộc trò chuyện cùng BS.CK1 Lê Ngọc Quỳnh Thư - Trưởng khoa Dinh dưỡng và Tiết chế, Bệnh viện Quận Bình Thạnh, Tp. HCM. Dưới đây là những câu hỏi phổ biến từ các bậc phụ huynh nhờ bác sĩ Quỳnh Thư tư vấn:

Thưa bác sĩ, con tôi ăn rất nhiều nhưng không thấy tăng cân đáng kể. Nhưng vì con đã ăn nhiều, tôi không thể ép con ăn thêm, vậy tôi nên làm sao thưa bác sĩ?

BS.CK1 Lê Ngọc Quỳnh Thư: Nguyên nhân khiến trẻ ăn nhiều nhưng không tăng cân có thể là do hệ tiêu hóa của trẻ chưa hấp thu tốt dưỡng chất. Để cải thiện tình trạng này, phụ huynh nên bổ sung thêm Alpha-Lactalbumin và chất béo MCT (Medium Chain Triglycerides) vào chế độ dinh dưỡng của trẻ. Alpha-Lactalbumin là một loại protein dễ tiêu hóa, giúp tăng cường khả năng hấp thu dưỡng chất. Trong khi đó, chất béo MCT lại dễ hấp thu và chuyển hóa nhanh, cung cấp năng lượng tức thời cho cơ thể. Việc kết hợp hai dưỡng chất này – thường có trong sữa mẹ hoặc các loại sữa công thức tiên tiến, trong khẩu phần ăn hàng ngày sẽ giúp cải thiện quá trình tiêu hóa và hấp thu, từ đó hỗ trợ trẻ tăng cân một cách hiệu quả.

Tôi cho con đi bơi và tham gia các lớp ngoại khóa thể thao nhưng bé vẫn không cao như bạn bè. Điều này có phải do tôi chưa bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho con không, thưa bác sĩ?

BS.CK1 Lê Ngọc Quỳnh Thư: Có thể là vậy, vì chế độ dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển chiều cao của trẻ. Để trẻ có thể tăng chiều cao tối ưu, ngoài việc vận động thể chất, phụ huynh cần chú ý bổ sung đầy đủ các dưỡng chất cần thiết như Canxi, Vitamin D3 và Vitamin K2. Canxi giúp xương chắc khỏe, Vitamin D3 giúp tăng cường hấp thu Canxi từ thức ăn, còn Vitamin K2 giúp điều hướng Canxi đến xương và răng, thay vì lắng đọng ở các mô mềm hay mạch máu. Đặc biệt, sữa và các chế phẩm từ sữa có chứa bộ ba dưỡng chất này là lựa chọn lý tưởng giúp hỗ trợ tối đa sự phát triển chiều cao của trẻ.

Tôi có nghe nói đến đạm Whey giàu Alpha-Lactalbumin. Vậy loại đạm này có vai trò gì trong việc hỗ trợ trẻ suy dinh dưỡng và thấp còi tăng cân, thưa bác sĩ?

BS.CK1 Lê Ngọc Quỳnh Thư: Đạm Whey là một thành phần quý giá trong sữa, được tách ra trong quá trình sản xuất phô mai. Thành phần của Whey trong sữa bò bao gồm hai loại protein chính, là Casein (chiếm 80%) và Whey (chiếm 20%) . Trong đó, whey được đánh giá là nguồn dưỡng chất vượt trội nhờ khả năng dễ tiêu hóa, hấp thu nhanh và chứa nhiều thành phần có lợi, đặc biệt là Alpha-Lactalbumin. Loại đạm này giúp giảm áp lực lên hệ tiêu hóa của trẻ, tạo điều kiện cho việc hấp thu dưỡng chất hiệu quả hơn. Nhờ đó, trẻ không chỉ tăng cân khỏe mạnh mà còn cải thiện sức đề kháng, hỗ trợ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí não.

Với trẻ biếng ăn, sữa công thức giàu đạm Whey là nguồn dinh dưỡng bổ sung hiệu quả và tiện lợi

Con tôi biếng ăn, mỗi bữa ăn đều rất khó khăn. Bác sĩ có lời khuyên nào không?

BS.CK1 Lê Ngọc Quỳnh Thư: Biếng ăn là tình trạng phổ biến ở trẻ nhỏ, có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như tâm lý, thói quen ăn uống hoặc thiếu hụt dưỡng chất. Để khắc phục, phụ huynh cần kiên nhẫn và sáng tạo trong việc chuẩn bị bữa ăn, trang trí món ăn bắt mắt, đa dạng hóa thực đơn và tạo không khí vui vẻ, thoải mái khi ăn. Phụ huynh cũng có thể bổ sung thêm sữa công thức vào chế độ ăn hàng ngày của trẻ. Các loại sữa giàu đạm Whey, đặc biệt là Whey chứa Alpha-Lactalbumin, không chỉ dễ hấp thu mà còn cung cấp đầy đủ năng lượng và dưỡng chất cần thiết, giúp bù đắp sự thiếu hụt do trẻ biếng ăn. Ngoài ra, phụ huynh cần duy trì lịch ăn uống khoa học, hạn chế cho trẻ ăn vặt để kích thích sự thèm ăn tự nhiên.

