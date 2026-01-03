Làm thế nào để lấy lại tiền khi thẻ tín dụng bị hack?

Bước 1: Khóa thẻ ngay khi phát hiện giao dịch bất thường.

Ngay khi nhận được thông báo trừ tiền lạ hoặc phát hiện giao dịch không do mình thực hiện, chủ thẻ cần khóa thẻ tín dụng ngay lập tức thông qua ứng dụng ngân hàng số, Internet Banking hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng. Việc khóa thẻ sớm giúp ngăn chặn các giao dịch tiếp theo có thể phát sinh trong thời gian chưa kiểm soát được rủi ro.

Bước 2: Thông báo cho ngân hàng và yêu cầu tra soát giao dịch.

Sau khi khóa thẻ, khách hàng cần liên hệ với ngân hàng phát hành để thông báo chi tiết về các giao dịch nghi vấn. Ngân hàng sẽ tiếp nhận thông tin, hướng dẫn khách hàng rà soát sao kê và khởi động quy trình tra soát với tổ chức thẻ quốc tế. Ở bước này, việc cung cấp đầy đủ thông tin về thời điểm, số tiền và nội dung giao dịch sẽ giúp quá trình xác minh diễn ra thuận lợi hơn.

Bước 3: Gửi khiếu nại chính thức để được xem xét hoàn tiền.

Trong hầu hết trường hợp, khách hàng cần gửi đơn khiếu nại theo mẫu của ngân hàng, kèm theo các bằng chứng như tin nhắn thông báo giao dịch, sao kê thẻ hoặc email cảnh báo. Thời gian xử lý tra soát thường kéo dài từ 15 đến 45 ngày, tùy theo loại thẻ, tính chất giao dịch và quy định của từng tổ chức thẻ quốc tế.

Bước 4: Theo dõi quá trình xử lý và phối hợp với ngân hàng.

Trong thời gian chờ kết quả, khách hàng nên chủ động theo dõi tiến trình giải quyết và giữ liên lạc với ngân hàng để kịp thời bổ sung thông tin nếu được yêu cầu. Nếu giao dịch được xác định là gian lận và chủ thẻ không vi phạm các quy định bảo mật, ngân hàng sẽ thực hiện hoàn tiền theo quy trình.

Theo các chuyên gia tài chính, yếu tố thời gian có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thu hồi tiền khi thẻ tín dụng bị hack. Việc phát hiện sớm và thông báo kịp thời cho ngân hàng giúp tăng khả năng dừng hoặc đảo ngược giao dịch, nhất là với các khoản thanh toán trực tuyến hoặc giao dịch quốc tế.

Bên cạnh đó, người dùng cũng được khuyến nghị duy trì thói quen bảo mật, bao gồm kiểm tra sao kê thường xuyên, không chia sẻ mã OTP hay mã bảo mật thẻ, hạn chế lưu thông tin thẻ trên các nền tảng không đáng tin cậy và tránh giao dịch qua mạng Wi-Fi công cộng. Đây là những biện pháp cơ bản nhưng có vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa rủi ro tài chính.