Thanh toán không tiền mặt đạt 295 triệu tỷ đồng, gấp 26 lần GDP

Sau 5 năm triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, riêng lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt đã bứt phá mạnh mẽ. Lần đầu tiên, giá trị giao dịch không tiền mặt trong năm qua đạt trên 295 triệu tỷ đồng, gấp 26 lần GDP. Chuyển đổi số đang từng ngày nâng cao tiện ích và chất lượng cuộc sống của người dân.

Không cần mang theo tiền lẻ, không cần chờ đợi hay xếp hàng để mua vé, giờ đây chỉ với một lần chạm thẻ hoặc quét QR, người dân ở các thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội đã có thể nhanh chóng thanh toán khi đi xe bus hay metro.

Chỉ tính riêng tuyến metro tại TP Hồ Chí Minh, tỷ lệ thanh toán không tiền mặt đã đạt 60%. Việc thanh toán không tiền mặt trên phương tiện công cộng tăng mạnh sẽ tăng tỷ lệ người dân sử dụng phương tiện công cộng từ 4% lên 15% trong thời gian tới.

Đến nay, 87% người trưởng thành tại Việt Nam đã có tài khoản ngân hàng. Thanh toán không tiền mặt đã được liên kết với dịch vụ công, hóa đơn điện tử, thanh toán tiện ích, giao thông công cộng, và nhiều dịch vụ trực tuyến khác. Người dân thường dùng QR code và ví điện tử ngay cả ở cửa hàng nhỏ, quán cà phê, siêu thị.

Nhiều tổ chức tín dụng tại Việt Nam có tỷ lệ trên 95% giao dịch được thực hiện trên kênh số. Giao dịch qua QR code tăng trưởng mạnh, cả về số lượng và giá trị, chiếm vai trò ngày càng quan trọng trong thanh toán tiêu dùng hàng ngày.

Theo Ngân hàng Nhà nước, hệ sinh thái số, thanh toán số đã được thiết lập kết nối giữa dịch vụ ngân hàng với nhiều dịch vụ khác trong nền kinh tế để cung ứng trải nghiệm liền mạch cho người dùng.