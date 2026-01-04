Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thanh toán không tiền mặt đạt 295 triệu tỷ đồng, gấp 26 lần GDP

04-01-2026 - 16:00 PM | Smart Money

Thanh toán không tiền mặt đạt 295 triệu tỷ đồng, gấp 26 lần GDP

Trong đời sống hàng ngày, chuyển đổi số đang hiện diện rõ nét hơn bao giờ hết, bắt đầu từ những thói quen rất quen thuộc của mỗi người dân.

Sau 5 năm triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, riêng lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt đã bứt phá mạnh mẽ. Lần đầu tiên, giá trị giao dịch không tiền mặt trong năm qua đạt trên 295 triệu tỷ đồng, gấp 26 lần GDP. Chuyển đổi số đang từng ngày nâng cao tiện ích và chất lượng cuộc sống của người dân.

Không cần mang theo tiền lẻ, không cần chờ đợi hay xếp hàng để mua vé, giờ đây chỉ với một lần chạm thẻ hoặc quét QR, người dân ở các thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội đã có thể nhanh chóng thanh toán khi đi xe bus hay metro.

Chỉ tính riêng tuyến metro tại TP Hồ Chí Minh, tỷ lệ thanh toán không tiền mặt đã đạt 60%. Việc thanh toán không tiền mặt trên phương tiện công cộng tăng mạnh sẽ tăng tỷ lệ người dân sử dụng phương tiện công cộng từ 4% lên 15% trong thời gian tới.

Đến nay, 87% người trưởng thành tại Việt Nam đã có tài khoản ngân hàng. Thanh toán không tiền mặt đã được liên kết với dịch vụ công, hóa đơn điện tử, thanh toán tiện ích, giao thông công cộng, và nhiều dịch vụ trực tuyến khác. Người dân thường dùng QR code và ví điện tử ngay cả ở cửa hàng nhỏ, quán cà phê, siêu thị.

Nhiều tổ chức tín dụng tại Việt Nam có tỷ lệ trên 95% giao dịch được thực hiện trên kênh số. Giao dịch qua QR code tăng trưởng mạnh, cả về số lượng và giá trị, chiếm vai trò ngày càng quan trọng trong thanh toán tiêu dùng hàng ngày.

Theo Ngân hàng Nhà nước, hệ sinh thái số, thanh toán số đã được thiết lập kết nối giữa dịch vụ ngân hàng với nhiều dịch vụ khác trong nền kinh tế để cung ứng trải nghiệm liền mạch cho người dùng.

Theo Hà Bình

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngăn chặn lừa đảo qua mạng từ gốc

Ngăn chặn lừa đảo qua mạng từ gốc Nổi bật

Sau một năm tăng gần 65%, chuyên gia dự báo bất ngờ về mốc đỉnh mới của giá vàng năm 2026

Sau một năm tăng gần 65%, chuyên gia dự báo bất ngờ về mốc đỉnh mới của giá vàng năm 2026 Nổi bật

Cô gái trúng số từ chối nhận 1 triệu USD, tưởng sai lầm nhưng lại cực khôn ngoan

Cô gái trúng số từ chối nhận 1 triệu USD, tưởng sai lầm nhưng lại cực khôn ngoan

11:11 , 04/01/2026
Làm thế nào để lấy lại tiền khi thẻ tín dụng bị hack?

Làm thế nào để lấy lại tiền khi thẻ tín dụng bị hack?

21:06 , 03/01/2026
Người phụ nữ gửi 112 triệu vào một tài khoản, chuẩn bị ký giấy chuyển tiền thì nhân viên Vietcombank, Công an xã, Cảnh sát giao thông cùng ngăn lại

Người phụ nữ gửi 112 triệu vào một tài khoản, chuẩn bị ký giấy chuyển tiền thì nhân viên Vietcombank, Công an xã, Cảnh sát giao thông cùng ngăn lại

17:00 , 03/01/2026
Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 3 đài đều trúng ở TPHCM, gây xôn xao

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 3 đài đều trúng ở TPHCM, gây xôn xao

13:06 , 03/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên