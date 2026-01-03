Người phụ nữ gửi 112 triệu vào một tài khoản, chuẩn bị ký giấy chuyển tiền thì nhân viên Vietcombank, Công an xã, Cảnh sát giao thông cùng ngăn lại

Công an xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang và Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Sơn Dương kịp thời ngăn chặn bà Đ.T.T (sinh năm 1961, trú tại xã Sơn Dương) chuyển khoản 112 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo giả danh sĩ quan đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 11/2025 đến nay, đối tượng có nick Facebook là "Nguyen Jimmy General" đã nhắn tin, gọi điện cho bà Đ.T.T tự xưng là quân nhân đang công tác tại đơn vị Liên Hợp Quốc. Đối tượng đã tạo các thông tin giả như số quân nhân, thẻ quân đội, ảnh mặc quân phục. Qua nhiều lần trò chuyện, đối tượng đã tạo niềm tin và khiến bà Đ.T.T mất cảnh giác. Đến ngày 30/12/2025, đối tượng muốn nhờ bà Đ.T.T cất hộ một số tài sản lớn gồm tiền, vàng, kim cương mà đối tượng không được giữ vì đang làm nhiệm vụ chiến tranh. Sau khi nạn nhân đồng ý, đối tượng yêu cầu cần xác minh danh tính người nhận nên yêu cầu bà Đ.T.T chuyển số tiền là 112 triệu đồng.

Những đoạn tin nhắn lừa đảo của đối tượng.

Trong lúc bà Đ.T.T giao dịch gửi tiền vào tài khoản Ngân hàng Á Châu (ACB) có tên là "Le Nguyen Ngoc Nhu" do đối tượng cung cấp, Ngân hàng nghi vấn về những đặc điểm của người bị lừa đảo đã báo ngay cho Công an xã Sơn Dương và Tổ Cảnh sát giao thông khu vực Sơn Dương để kịp thời ngăn chặn ngay trước lúc công dân ký chuyển tiền.

Sau 40 phút Công an xã Sơn Dương kiên trì giải thích, thuyết phục về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, bà Đ.T.T đã hiểu rõ phương thức, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng, ổn định tinh thần và chấp hành theo hướng dẫn của Công an xã Sơn Dương.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn lạ tự xưng là sỹ quan đang làm nhiệm vụ nước ngoài. Xác minh kỹ thông tin, tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa rõ ràng. Khi phát hiện nghi vấn, báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an