Công an cảnh báo khẩn đến người vay tiền với lãi suất "đặc biệt thấp"

Cuối năm là thời điểm nhu cầu vay tiền của người dân và các hộ kinh doanh nhỏ tăng cao nhằm phục vụ chi tiêu, sản xuất, kinh doanh. Lợi dụng tâm lý cần vay nhanh, thủ tục đơn giản, các đối tượng lừa đảo đã tung ra nhiều chiêu trò tinh vi, mạo danh ngân hàng và công ty tài chính để chiếm đoạt tài sản của người vay.

Theo cơ quan chức năng, thủ đoạn phổ biến hiện nay là các đối tượng tạo lập hàng nghìn tài khoản Facebook, mạo danh các ngân hàng và công ty tài chính có thật tại Việt Nam. Đồng thời, chúng dựng website, ứng dụng giả và chạy quảng cáo trên mạng xã hội để chào mời các gói vay tín chấp với lãi suất "đặc biệt thấp", thủ tục nhanh gọn, không cần gặp mặt trực tiếp.

Những lời quảng cáo thường đánh trúng tâm lý người vay như: không cần thế chấp, không thẩm định, nợ xấu vẫn vay được; chỉ cần căn cước công dân và tài khoản ngân hàng là có thể nhận tiền sau vài phút.

Khi tiếp cận được người có nhu cầu vay, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Zalo, Telegram và nhiều số điện thoại khác nhau để gọi điện, nhắn tin. Chúng yêu cầu người vay cung cấp thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại, ảnh chụp căn cước công dân, ảnh chân dung… với lý do làm hồ sơ vay vốn.

Sau đó, các đối tượng lập hồ sơ vay giả, chụp lại và gửi cho người vay nhằm tạo niềm tin. Tiếp theo, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển trước một khoản tiền với danh nghĩa phí bảo hiểm khoản vay hoặc phí bảo lưu hồ sơ.

Khi nạn nhân đã chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục bịa ra lý do tài khoản ngân hàng của người vay gặp lỗi, cần nộp thêm tiền làm "tài sản đối ứng" để đảm bảo khoản vay trong thời gian chờ ngân hàng xử lý. Do tin tưởng, nhiều người tiếp tục chuyển thêm tiền vào các tài khoản do đối tượng chỉ định và bị chiếm đoạt.

Để phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo nêu trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, đồng thời tuyên truyền cho người thân, bạn bè về các phương thức lừa đảo đang diễn ra.

Người dân tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay vốn với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, cần trực tiếp đến các ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hợp pháp tại địa phương để làm thủ tục theo đúng quy định.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, tranh chấp hoặc số tiền phải trả cao hơn thỏa thuận ban đầu, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh và xử lý kịp thời.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi