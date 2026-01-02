Đến ngân hàng chuyển 700 triệu cho người thân, nhưng tiền lại vào tài khoản của một thanh niên sinh năm 2003

Ngày 31/12/2025, Công an xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình tiếp nhận tin trình báo của ông anh Ngô Văn Huy, sinh năm 1984, trú tại Hùng Tiến, xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình về việc anh Huy có đến Ngân hàng VietinBank chi nhánh Phát Diệm để thực hiện giao dịch chuyển tiền cho người trong gia đình, do sơ suất anh Huy đã chuyển khoản nhầm số tiền 700 triệu đồng đến 1 số tài khoản ngân hàng khác.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an xã Phát Diệm đã nhanh chóng cử cán bộ phối hợp với Ngân hàng Viettin Bank chi nhánh Phát Diệm tổ chức xác minh thông tin. Với tinh thần nhanh chóng, khẩn trương, chính xác, quá trình xác minh, Công an xã Phát Diệm đã phối hợp xác định được số tài khoản ngân hàng mà anh Huy chuyển nhầm là của anh Nguyễn Đức M, sinh năm 2003, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Công an xã Phát Diệm đã chủ động liên hệ và phối hợp với Công an phường Bắc Giang và các đơn vị liên quan liên hệ với anh M. Thời điểm đó, anh M cho biết cũng rất ngạc nhiên và băn khoăn không hiểu vì sao có số tiền 700 triệu không rõ nguồn gốc chuyển vào tài khoản của mình. Được hướng dẫn, anh M đã thực hiện đầy đủ các thủ tục và chuyển trả lại số tiền 700 triệu đồng cho anh Huy.

Việc làm tận tình, trách nhiệm, kịp thời của Công an xã Phát Diệm và các đơn vị liên quan, tinh thần tích cực phối hợp trao trả tài sản cho người không may chuyển nhầm của anh Nguyễn Đức M khiến anh Ngô Văn Huy và người dân trên địa bàn xúc động, hết lời cảm ơn, ghi nhận, đánh giá cao.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình