Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 84 tỉ đồng trúng ở Tây Ninh, Đồng Tháp, Đồng Nai

Sáng 2-1, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, nhiều đại lý vé số đã chia sẻ lên Facebook của đại lý mình về thông tin địa phương có người trúng độc đắc 3 đài.

Kết quả xổ số kiến thiết ngày 1-1. Ảnh: ĐLVS Lộc Hằng

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 921013) của vé số An Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng chiều 1-1, được xác định trúng ở tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng cho chủ nhân trúng 5 tờ là đại lý vé số Thần Tài ở xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh. 9 vé trúng độc đắc còn lại chưa lộ diện người may mắn.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số An Giang cũng đã được đại lý vé số Bé Phương ở tỉnh Vĩnh Long đổi thưởng cho khách hàng trúng tổng cộng 17 tờ.

Mở thưởng cùng ngày với vé số An Giang, giải độc đắc (dãy số 194340) của vé số Tây Ninh được xác định trúng tại tỉnh Đồng Nai. Nơi bán trúng độc đắc 28 tỉ đồng là đại lý vé số Hạnh Phát ở tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, đến sáng 2-1, khách hàng trúng độc đắc vẫn chưa đến đại lý đổi thưởng.

Vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh và vé số An Giang, giải độc đắc (dãy số 796621) và giải an ủi được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Đến sáng nay, chỉ mới có khách hàng trúng giải an ủi đã đến đại lý vé số Kiệt ở tỉnh Đồng Tháp để đổi thưởng; còn khách hàng trúng độc đắc 14 vé vẫn chưa lộ diện.

Giải độc đắc của vé số An Giang trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Thần Tài

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh. Đây là kỳ mở thưởng đầu tiên của 3 đài này trong năm 2026.