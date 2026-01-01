Từ hôm nay, Agribank, Vietcombank, VietinBank,… tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền đối với trường hợp sau

Kể từ ngày 1/1/2026, các tài khoản ngân hàng tại Việt Nam đăng ký bằng hộ chiếu sẽ bị tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút tiền và thanh toán nếu chưa cập nhật sang Căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc định danh điện tử hợp lệ.

Quy định này không phải là quyết định riêng lẻ của từng ngân hàng mà xuất phát từ yêu cầu bắt buộc tại Thông tư 17 và Thông tư 18 của Ngân hàng Nhà nước, chính thức có hiệu lực toàn phần từ đầu năm 2026. Do đó, toàn bộ khách hàng cá nhân là công dân Việt Nam đang sử dụng hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để mở và xác thực tài khoản đều phải tuân thủ.

Từ hôm nay, các ngân hàng sẽ ngừng thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền qua tài khoản thanh toán, thẻ trên tất cả các kênh đối với khách hàng là người Việt Nam đang sử dụng giấy tờ tùy thân là hộ chiếu. (Ảnh minh hoạ)

Theo Thông tư 17, mọi giao dịch rút tiền và thanh toán điện tử của khách hàng cá nhân chỉ được phép thực hiện khi hệ thống ngân hàng đã đối chiếu và xác thực thành công dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay) của người giao dịch với dữ liệu gốc. Dữ liệu này phải được lưu trữ trong bộ phận mã hóa của thẻ CCCD gắn chip, thẻ Căn cước do Bộ Công an cấp hoặc đã được xác thực thông qua tài khoản định danh điện tử VNeID.

Trong khi đó, hộ chiếu kể cả loại mới hiện chưa đáp ứng được yêu cầu đối chiếu sinh trắc học trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chuẩn kỹ thuật mà ngành ngân hàng đang áp dụng. Vì vậy, từ ngày 1/1/2026, công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu để đăng ký tài khoản ngân hàng sẽ không đủ điều kiện pháp lý để tiếp tục thực hiện các giao dịch rút tiền và thanh toán.

Không chỉ siết chặt giao dịch, Thông tư 18 cũng quy định rõ về quy trình mở thẻ ngân hàng. Theo đó, các tổ chức phát hành thẻ chỉ chấp nhận CCCD, thẻ Căn cước hoặc định danh điện tử mức độ 2 để nhận biết khách hàng. Hộ chiếu, loại giấy tờ từng được chấp nhận theo Thông tư ban hành năm 2018 sẽ không còn giá trị sử dụng trong quy trình xác thực tài khoản ngân hàng nội địa đối với công dân Việt Nam.

Trước đó, từ ngày 1/7/2025, nhiều ngân hàng đã tạm dừng giao dịch thanh toán và rút tiền điện tử đối với khách hàng tổ chức chưa cập nhật đầy đủ thông tin sinh trắc học của người đại diện hợp pháp. Các ngân hàng khuyến nghị khách hàng đến trực tiếp chi nhánh hoặc phòng giao dịch nơi mở tài khoản để bổ sung, cập nhật thông tin nhằm tránh gián đoạn giao dịch.