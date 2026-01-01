Đà Nẵng triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép hơn 200 tỷ đồng

Ngày 31/12/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Cảnh sát kinh tế - Công an TP Đà Nẵng) vừa ra quyết định khởi tố 3 đối tượng có liên quan trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép với tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng.

Nguyễn Thị Thu Thảo được xác định là đối tượng cầm đầu. (Ảnh: CA)

Trong đó, Nguyễn Thị Thu Thảo (47 tuổi, trú phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) được xác định là đối tượng cầm đầu.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định, từ năm 2022 đến năm 2025, Nguyễn Thị Thu Thảo cùng các đối tượng liên quan đã lợi dụng pháp nhân của nhiều công ty để xuất bán trái phép gần 500 hóa đơn giá trị gia tăng.

Các hóa đơn này được bán cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 200 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính trên 15 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây bị khởi tố. (Ảnh: CA)

Cơ quan công an đã tiến hành khám xét đồng loạt nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng để mở rộng điều tra.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.