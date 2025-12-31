Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

5 sai lầm khi mua bạc

31-12-2025 - 22:34 PM | Smart Money

Nếu bạn nghĩ mua bạc dễ hơn mua vàng, có thể bạn đã sai.

Bạc thường được nhắc đến như lựa chọn “dễ tiếp cận” hơn vàng. Giá thấp hơn, cảm giác nhẹ tay hơn, lại cùng nhóm kim loại quý nên nhiều người mặc định bạc cũng mang tính an toàn tương tự. Tuy nhiên, không ít rủi ro khi mua bạc lại đến từ chính những suy nghĩ quen thuộc nhưng chưa thật sự chính xác.

Sai lầm 1: Giá rẻ hơn đồng nghĩa với an toàn hơn

Giá bạc thấp hơn vàng khiến nhiều người nghĩ đây là lựa chọn ít rủi ro. Thực tế, mức độ an toàn của một tài sản không nằm ở con số mua ban đầu, mà nằm ở cách giá của nó biến động theo thời gian. Bạc có biên độ dao động lớn hơn vàng, dễ tăng nhanh nhưng cũng dễ giảm mạnh. Nếu mua bạc với kỳ vọng ổn định như vàng, người mua rất dễ bị động trước những nhịp lên xuống này.

5 sai lầm khi mua bạc- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Sai lầm 2: Bạc có thể thay thế vai trò của vàng

Một suy nghĩ khá phổ biến là khi vàng quá đắt, bạc sẽ đóng vai trò “phương án B”. Nhưng hai kim loại này không vận hành giống nhau. Vàng thường được chọn vì tính giữ giá dài hạn, trong khi bạc chịu ảnh hưởng lớn từ cả yếu tố đầu tư lẫn nhu cầu công nghiệp. Việc coi bạc là phiên bản thay thế trực tiếp cho vàng có thể dẫn đến kỳ vọng không phù hợp với thực tế.

Sai lầm 3: Chỉ quan tâm giá mua, bỏ qua chi phí bán

Khi mua bạc, nhiều người tập trung vào mức giá thấp mà quên tính đến chênh lệch mua - bán và chi phí gia công. Với bạc miếng nhỏ hoặc bạc trang sức, các khoản phí này thường chiếm tỷ lệ đáng kể trên tổng giá trị. Đến khi cần bán, không ít người mới nhận ra việc hòa vốn đã khó hơn mình tưởng.

5 sai lầm khi mua bạc- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Sai lầm 4: Nghĩ rằng bạc dễ xoay tiền khi cần gấp

Bạc thường không có thanh khoản nhanh và thuận lợi như vàng. Trong trường hợp cần tiền gấp, người bán dễ rơi vào thế bị ép giá, nhất là khi mua từ những sản phẩm có tính thiết kế hoặc thương hiệu cao. Nếu coi bạc như khoản dự phòng khẩn cấp, người mua có thể gặp rủi ro ngoài dự tính.

Sai lầm 5: Mua bạc theo cảm xúc vì thấy “nhẹ tay”

Giá bạc thấp khiến quyết định mua trở nên dễ dàng hơn. Chính sự dễ dãi này lại khiến nhiều người mua theo cảm xúc, thiếu kế hoạch về thời gian nắm giữ hay mục tiêu cụ thể. Khi thị trường biến động, việc không có sẵn kịch bản dễ dẫn tới bán vội hoặc giữ trong tâm lý bất an.

Mua bạc không sai, sai ở kỳ vọng

Bạc vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc nếu người mua hiểu rõ đặc điểm và giới hạn của nó. Thay vì coi bạc là kênh an toàn mặc định, người mua nên xác định rõ mục tiêu: mua để đa dạng hóa, nắm giữ dài hạn hay theo dõi biến động theo chu kỳ.

Khi đặt đúng kỳ vọng, bạc sẽ không còn là một quyết định “nghe hợp lý nhưng dễ hụt hẫng”, mà trở thành một phần được cân nhắc kỹ trong bức tranh tài chính tổng thể.

