Khách mua vàng tại SJC trong hôm nay chú ý!

Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn (SJC) vừa phát đi thông báo về việc điều chỉnh hoạt động giao dịch vàng miếng và vàng nhẫn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhằm phục vụ công tác kiểm kê cuối năm.

Theo thông báo, chiều ngày 31/12/2025, các trung tâm giao dịch vàng miếng và vàng nhẫn SJC trên địa bàn TP. HCM sẽ tạm thời ngưng giao dịch. Riêng các quầy nữ trang vẫn hoạt động bình thường.

Các điểm giao dịch áp dụng việc tạm ngưng trong chiều 31/12 gồm cơ sở tại số 418-420 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP. HCM và cơ sở tại số 172 Nguyễn Văn Nghi, Phường An Nhơn, TP. HCM.

SJC cho biết, các hoạt động giao dịch vàng miếng và vàng nhẫn tại các cơ sở trên sẽ được mở lại từ thứ Hai, ngày 5/1/2026. Ngoài ra, thời gian làm việc bù là thứ Bảy, ngày 10/1/2026.

Khách hàng có nhu cầu mua vàng tại các cơ sở nêu trên cần chú ý thời gian giao dịch để có kế hoạch phù hợp.

Theo ghi nhận gần nhất, giá vàng miếng tại SJC vừa hạ xuống mức 150,8 - 152,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm tới 1,9 triệu đồng/lượng so với giá chốt hôm qua. Giá vàng nhẫn tại SJC cũng giảm thêm 1,9 triệu đồng/lượng, xuống ngưỡng 145,9 - 148,9 triệu đồng/lượng.