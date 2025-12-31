Tài khoản MB của người phụ nữ Lào Cai vừa nhận được 300 triệu đồng, không lâu sau có công an tới gặp

Ngày 30/12/2025, Công an xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai tiếp nhận tin trình báo của công dân Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai) về việc do sơ suất đã chuyển nhầm số tiền 300 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Chảo Thị La, mở tại Ngân hàng Quân đội (MB).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Cát Thịnh đã nhanh chóng tổ chức rà soát, thu thập thông tin ban đầu, đồng thời phối hợp với Ngân hàng Quân đội để xác minh tài khoản nhận tiền.

Qua xác minh, Công an xã xác định chủ tài khoản là bà Chảo Thị La, sinh năm 1994, thường trú tại thôn Làng Lao, xã Cát Thịnh. Lực lượng Công an xã đã trực tiếp gặp gỡ, giải thích rõ nguồn gốc số tiền, tuyên truyền, vận động bà Chảo Thị La tự nguyện phối hợp hoàn trả theo đúng quy định pháp luật. Quá trình làm việc được thực hiện văn minh, đúng mực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và kỹ năng nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an xã.

Chỉ trong thời gian ngắn, với sự tận tụy và trách nhiệm cao, Công an xã Cát Thịnh đã giúp công dân Nguyễn Văn Trường nhận lại đầy đủ số tiền 300 triệu đồng chuyển nhầm. Xúc động trước việc làm kịp thời, ý nghĩa này, công dân Nguyễn Văn Trường đã gửi thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần hết lòng vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an xã Cát Thịnh.

Qua các vụ việc như trên, Cơ quan công an khuyến cáo, khi phát hiện tiền hoặc tài sản do người khác chuyển nhầm, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Lào Cai