Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xổ số miền Nam: Thêm 1 đại lý treo thông báo tìm người trúng độc đắc 28 tỉ đồng

31-12-2025 - 09:42 AM | Smart Money

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng. Đây là kỳ mở thưởng cuối cùng của 3 đài này trong năm 2025

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, từ tối 30 đến sáng 31-12, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, thêm một đại lý vé số ở tỉnh Đồng Nai đã treo bảng thông báo tìm chủ nhân may mắn trúng độc đắc 28 tỉ đồng khiến mạng xã hội xôn xao.

Xổ số miền Nam tìm người trúng độc đắc 28 tỉ Đồng tại Đồng Nai - Ảnh 1.

Đại lý vé số treo bảng tìm chủ nhân trúng độc đắc 28 tỉ đồng. Ảnh: ĐLVS Lê Lài

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 039926) của vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Vũng Tàu mở thưởng chiều 30-12, được xác định trúng tại tỉnh Đồng Nai.

Nơi đăng thông báo kêu gọi chủ nhân may mắn đến đổi thưởng là đại lý vé số Lê Lài ở tỉnh Đồng Nai.

"Vé số Lê Lài bán trúng đặc biệt Vũng Tàu cặp nguyên 039926 (14 vé), kính mời bà con tới đổi" – thông báo thể hiện.

Trước đó, vào tối 26-11, đại lý vé số Hoàng Dũng ở xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai cũng đã treo bảng thông báo tìm chủ nhân may mắn trúng độc đắc (dãy số 625018) và giải an ủi nguyên cây vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng chiều cùng ngày.

"Đại lý vé số Hoàng Dũng đã bán trúng đặc biệt (dãy số 625018) đài Đồng Nai ngày 26-11 (cặp 140 vé). Kính mời quý khách đến đổi" – thông báo thể hiện.

Cách đại lý Hoàng Dũng vài chục mét, vào ngày 27-11, đại lý vé số Thạch cũng đã viết bảng thông báo để trước đại lý của mình với nội dung: "Đại lý vé số Thạch bán trúng đặc biệt vé số Tây Ninh (dãy số 291515), kính mời bà con đến đổi".

Đến ngày 9-12, đại lý vé số Thạch tiếp tục viết bảng thông báo với nội dung: "Đại lý vé số Thạch bán trúng đặc biệt vé số Vũng Tàu (dãy số 000248), kính mời bà con đến đổi".

Thông tin này lập tức được nhiều đại lý vé số và khách hàng vào chia sẻ để mong đại lý Thạch sớm tìm được người đến đổi thưởng giải độc đắc. Sau vài ngày thông báo, chủ nhân trúng độc đắc đã lộ diện.

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng. Đây cũng là kỳ mở thưởng cuối cùng của 3 đài này trong năm 2025.

Theo Thu Tâm

Người lao động

Từ Khóa:
xổ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ ngày mai, Vietcombank, VietinBank, Agribank… sẽ tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền đối với trường hợp sau

Từ ngày mai, Vietcombank, VietinBank, Agribank… sẽ tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền đối với trường hợp sau Nổi bật

Công an cảnh báo khẩn đến người sắp nhận 400 nghìn đồng quà Tết

Công an cảnh báo khẩn đến người sắp nhận 400 nghìn đồng quà Tết Nổi bật

Ngày mai, tài khoản Agribank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, MB, SHB… bị tạm ngừng giao dịch chuyển tiền, rút tiền trong trường hợp sau

Ngày mai, tài khoản Agribank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, MB, SHB… bị tạm ngừng giao dịch chuyển tiền, rút tiền trong trường hợp sau

06:50 , 31/12/2025
Tạo website giả mạo ngân hàng cho đường dây lừa đảo ở Campuchia, Võ Thanh Tuyền và Trần Thị Phương Anh bị khởi tố

Tạo website giả mạo ngân hàng cho đường dây lừa đảo ở Campuchia, Võ Thanh Tuyền và Trần Thị Phương Anh bị khởi tố

00:00 , 31/12/2025
Hội đồng xổ số kiến thiết miền Nam có thông báo khẩn về thị trường kinh doanh vé số

Hội đồng xổ số kiến thiết miền Nam có thông báo khẩn về thị trường kinh doanh vé số

22:50 , 30/12/2025
Ngân hàng đã duyệt cho vay, nhưng nhân viên không chuyển tiền vào tài khoản khách hàng: Hơn 600 triệu đồng bị chiếm đoạt

Ngân hàng đã duyệt cho vay, nhưng nhân viên không chuyển tiền vào tài khoản khách hàng: Hơn 600 triệu đồng bị chiếm đoạt

16:07 , 30/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên