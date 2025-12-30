Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hội đồng xổ số kiến thiết miền Nam có thông báo khẩn về thị trường kinh doanh vé số

30-12-2025

Ban thường trực Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đề nghị các công ty xổ số kiến thiết thành viên thông tin đến đại lý của mình

Ngày 30-12, ông Nguyễn Quốc Chiến – Chủ tịch Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết TPHCM – đã ký văn bản gửi các công ty xổ số kiến thiết thành viên và hệ thống đại lý xổ số kiến thiết về việc ổn định thị trường kinh doanh vé số.

Văn bản của Ban thường trực Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam

Theo đó, ngày 29-12, Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam nhận được thông báo của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thông báo Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Đắk Nông chính thức hoạt động kinh doanh tại khu vực miền Nam từ ngày 1-1-2026. Thông tin này được lan truyền trong hệ thống đại lý các cấp, gây tâm lý lo lắng trước nội dung thông báo này.

Ban thường trực Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam cho biết để đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh xổ số, Bộ Tài chính đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ và có công văn ngày 11-11 gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc các công ty xổ số kiến thiết tiếp tục duy trì hoạt động theo mô hình tổ chức và lịch quay số mở thưởng như hiện nay cho đến khi có thông báo chính thức về thời điểm đi vào hoạt động mô hình mới sau khi phương án sắp xếp các doanh nghiệp kinh doanh xổ số được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, sau khi nhận thông báo của UBND tỉnh Lâm Đồng, Bộ Tài chính cũng đã có công văn vào ngày 29-12 để phúc đáp nội dung này, trong đó có nội dung cho đến hiện nay phương án sắp xếp lại các doanh nghiệp kinh doanh xổ số vẫn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Như vậy, hoạt động kinh doanh của các công ty xổ số kiến thiết vẫn thực hiện theo mô hình tổ chức và lịch quay số mở thưởng như hiện nay.

Ban thường trực Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đề nghị các công ty xổ số kiến thiết thành viên thông tin đến đại lý của mình để biết, tránh gây hoang mang dư luận và gây mất ổn định thị trường kinh doanh xổ số của khu vực.

