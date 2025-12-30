Từ 5/1, VietinBank sẽ tạm dừng một số giao dịch trên ứng dụng nếu khách hàng chưa thực hiện yêu cầu này

VietinBank vừa phát đi thông báo quan trọng liên quan đến việc đảm bảo giao dịch thẻ bằng phương tiện điện tử của khách hàng tổ chức, trong đó nêu rõ các trường hợp có thể bị dừng giao dịch nếu không đáp ứng yêu cầu theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước.

Theo VietinBank, căn cứ Thông tư số 45/2025/TT-NHNN, các giao dịch thẻ bằng phương tiện điện tử chỉ được phép thực hiện khi ngân hàng đã hoàn tất đối chiếu, xác thực giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học của người đại diện hợp pháp cũng như chủ thẻ phụ được ủy quyền sử dụng thẻ tổ chức.

Để tránh gián đoạn trong quá trình sử dụng dịch vụ, VietinBank khuyến nghị khách hàng tổ chức hoàn tất việc bổ sung và đối chiếu thông tin nêu trên trước ngày 05/01/2026. Việc cập nhật đầy đủ thông tin là điều kiện bắt buộc để các giao dịch thẻ bằng phương tiện điện tử được tiếp tục thực hiện bình thường.

Ngân hàng nhấn mạnh, trường hợp khách hàng chưa hoàn thành việc đối chiếu giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học theo quy định, toàn bộ giao dịch thẻ bằng phương tiện điện tử sẽ bị dừng, phù hợp với yêu cầu quản lý và đảm bảo an toàn trong hoạt động thanh toán của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

VietinBank cho biết, khách hàng có thể cập nhật thông tin trực tuyến thông qua nền tảng VietinBank eFAST hoặc trực tiếp đến các chi nhánh, phòng giao dịch của VietinBank trên toàn quốc để được hỗ trợ. Trường hợp cần tư vấn thêm, khách hàng doanh nghiệp có thể liên hệ hotline của ngân hàng.

Việc cập nhật sinh trắc học và giấy tờ đầy đủ là bước triển khai cụ thể nhằm siết chặt quản lý, tăng cường an toàn và minh bạch trong giao dịch thẻ điện tử, đặc biệt với nhóm khách hàng tổ chức, trong bối cảnh các yêu cầu về xác thực sinh trắc học đang được áp dụng ngày càng chặt chẽ trong lĩnh vực ngân hàng – tài chính.