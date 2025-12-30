NHNN đã trình Chính phủ Hồ sơ Nghị định về hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động

Ngân hàng Nhà nước cho biết, triển khai Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 09/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money, NHNN đã có Quyết định chấp thuận triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money cho 03 doanh nghiệp là Tổng Công ty Truyền thông - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT Media), Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội (Viettel).

Sau thời gian triển khai dịch vụ, các doanh nghiệp thực hiện thí điểm đã đạt được kết quả khả quan và đảm bảo an toàn, góp phần vào phát triển hoạt động TTKDTM, tăng cường việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính, đặc biệt tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo của Việt Nam.

Việc triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money đã đáp ứng một phần nhu cầu của thực tiễn, đã và đang đi vào cuộc sống. Đến cuối tháng 9/2025, tổng số tài khoản đăng ký và sử dụng dịch vụ Mobile-Money là hơn 10,89 triệu tài khoản, trong đó số lượng tài khoản của khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo khoảng 7,5 triệu tài khoản (chiếm khoảng 70% tổng số tài khoản đăng ký và sử dụng dịch vụ). Tổng số lượng giao dịch qua tài khoản Mobile-Money của khách hàng là hơn 290,43 triệu giao dịch với tổng giá trị giao dịch là khoảng 8.511 tỷ đồng.

Căn cứ Nghị quyết số 87/NQ-CP ngày 15/4/2025 về việc gia hạn thời gian thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile - Money), các doanh nghiệp thí điểm cung ứng dịch vụ Mobile-Money được triển khai thí điểm cung ứng dịch vụ đến hết ngày 31/12/2025.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, thời gian qua, NHNN chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ Mobile - Money/Tiền di động để tạo hành lang pháp lý chính thức đối với hoạt động này. Ngày 12/12/2025, NHNN đã trình Chính phủ bộ Hồ sơ Nghị định quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động theo trình tự, thủ tục tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn Luật này.



