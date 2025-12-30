Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank, MB đồng loạt phát thông báo về thời gian gián đoạn giao dịch: Khách hàng cần lưu ý

Nhiều ngân hàng lớn như Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank, MB… vừa đồng loạt phát đi thông báo về lịch nghỉ giao dịch dịp Tết Dương lịch năm 2026, nhằm giúp khách hàng chủ động kế hoạch giao dịch tài chính đầu năm.

Theo thông báo của Vietcombank, căn cứ quy định tại Bộ luật Lao động 2019 và Thông báo số 12590/TB-BNV của Bộ Nội vụ, ngân hàng sẽ nghỉ giao dịch 04 ngày liên tục, từ 01/01/2026 (Thứ Năm) đến hết 04/01/2026 (Chủ Nhật). Trong đó, Vietcombank thực hiện hoán đổi ngày làm việc, nghỉ Thứ Sáu ngày 02/01/2026 và đi làm bù vào Thứ Bảy ngày 10/01/2026. Ngân hàng sẽ giao dịch trở lại bình thường từ ngày 05/01/2026 (Thứ Hai).

Với Agribank, ngân hàng này thông báo nghỉ giao dịch trong 2 ngày, gồm 01/01 và 02/01/2026. Toàn hệ thống Agribank sẽ mở cửa trở lại từ ngày 05/01/2026 (Thứ Hai), bảo đảm hoạt động phục vụ khách hàng sau kỳ nghỉ lễ.

Tương tự, BIDV cho biết các chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc sẽ tạm ngưng cung cấp dịch vụ trong hai ngày 01/01 và 02/01/2026. Ngân hàng dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 05/01/2026 và làm bù vào Thứ Bảy ngày 10/01/2026 theo quy định chung.

Đối với VietinBank, lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 kéo dài 04 ngày, từ 01/01 đến hết 04/01/2026. Ngân hàng sẽ mở lại giao dịch vào ngày 05/01/2026 và bố trí làm bù vào Thứ Bảy ngày 10/01/2026 nhằm bảo đảm thời gian làm việc theo quy định.

Trong khi đó, MB thông báo nghỉ giao dịch từ ngày 01/01/2026 (Thứ Năm) đến hết ngày 02/01/2026 (Thứ Sáu). Ngân hàng sẽ làm việc trở lại bình thường từ ngày 05/01/2026 (Thứ Hai).

Các ngân hàng lưu ý, trong thời gian nghỉ lễ, các dịch vụ ngân hàng số, ATM, Internet Banking, Mobile Banking vẫn hoạt động bình thường, tuy nhiên một số giao dịch liên quan đến xử lý trực tiếp tại quầy có thể bị gián đoạn. Khách hàng được khuyến nghị chủ động sắp xếp kế hoạch giao dịch phù hợp trước và sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026.