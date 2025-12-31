Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngày mai, tài khoản Agribank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, MB, SHB… bị tạm ngừng giao dịch chuyển tiền, rút tiền trong trường hợp sau

31-12-2025 - 06:50 AM | Smart Money

Nhiều tài khoản ngân hàng sẽ không thể thực hiện giao dịch chuyển tiền, rút tiền nếu chưa cập nhật giấy tờ tùy thân đúng theo quy định.

Trong tháng 12, hàng loạt ngân hàng thương mại như Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV, MB, VPBank, SHB, Nam A Bank, NCB, KienlongBank… đã đồng loạt phát đi thông báo quan trọng liên quan đến việc sử dụng giấy tờ tùy thân trong giao dịch ngân hàng.

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2026, các ngân hàng sẽ ngừng cung cấp dịch vụ thanh toán và rút tiền trên tất cả các kênh đối với khách hàng là công dân Việt Nam vẫn sử dụng hộ chiếu (passport) làm giấy tờ tùy thân đăng ký với ngân hàng. Quy định này áp dụng cho toàn bộ khách hàng tại các ngân hàng thương mại và không phải là chính sách riêng lẻ của từng đơn vị.

Để tránh tình trạng tài khoản bị "đóng băng" chức năng thanh toán và rút tiền, khách hàng bắt buộc phải cập nhật thông tin sang Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, thẻ Căn cước mới hoặc căn cước điện tử qua ứng dụng VNeID. Việc cập nhật cần được thực hiện trực tiếp tại chi nhánh hoặc phòng giao dịch ngân hàng, hoàn tất trước ngày 31/12/2025.

Các ngân hàng cũng khuyến cáo khách hàng chỉ thực hiện đối chiếu, xác thực giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học tại quầy giao dịch chính thức, không cài đặt hoặc sử dụng các ứng dụng, phần mềm không rõ nguồn gốc nhằm tránh rủi ro mất an toàn thông tin.

Quy định trên được đưa ra nhằm tuân thủ Thông tư 17/2024/TT-NHNN về mở và sử dụng tài khoản thanh toán và Thông tư 18/2024/TT-NHNN về hoạt động thẻ, trong đó nêu rõ: từ đầu năm 2026, ngân hàng sẽ không còn chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân đối với cá nhân là công dân Việt Nam. Quy định này áp dụng xuyên suốt toàn bộ quy trình nghiệp vụ, từ mở mới tài khoản, phát hành thẻ, giao dịch tại quầy, tra soát cho đến cập nhật thông tin khách hàng.

Với những tài khoản hoặc thẻ ngân hàng được mở bằng hộ chiếu trước đây, khách hàng cần chủ động cập nhật thông tin định danh trước thời điểm 1/1/2026 để tránh bị từ chối giao dịch hoặc tạm khóa dịch vụ.

Trước đó, từ 1/7/2024, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu xác thực sinh trắc học lần đầu đối với các giao dịch chuyển tiền trực tuyến từ 10 triệu đồng/lần hoặc 20 triệu đồng/ngày trở lên. Theo lộ trình, đến đầu năm 2025, một số giao dịch trực tuyến khác cũng đã bắt buộc áp dụng xác thực sinh trắc học.

Theo Ngân hàng Nhà nước, các quy định này nhằm làm sạch hệ thống tài khoản ngân hàng, hạn chế tình trạng tài khoản và thẻ "rác" – vốn thường bị các đường dây lừa đảo trực tuyến lợi dụng để che giấu dòng tiền và hợp thức hóa tiền chiếm đoạt. Việc siết chặt định danh và xác thực được xem là giải pháp quan trọng để tăng rào cản, góp phần giảm thiểu rủi ro lừa đảo trong thanh toán điện tử.

Đức Anh (TH)

An ninh tiền tệ

