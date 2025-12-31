Người dân ồ ạt gửi tiền, ngân hàng phải thông báo kết thúc sớm khuyến mại

Vietcombank vừa thông báo cho biết hết ngân sách chương trình khuyến mại dành cho khách hàng gửi tiết kiệm ở Hà Nội và Hồ Chí Minh. Trước đó, chương trình này được triển khai từ ngày 1/12/2025 đến ngày 31/12/2025 (hoặc cho đến khi hết ngân sách, tùy điều kiện nào đến trước). Với khoản tiền gửi 200 triệu đồng trở lên (gửi tại quầy giao dịch), khách hàng sẽ được ưu đãi tiền mặt/tiền chuyển khoản tương ứng 0,05% giá trị tiền gửi.

Như vậy, khách hàng gửi 200 triệu sẽ được nhận tiền mặt 100 nghìn, gửi 1 tỷ được 500 nghìn, gửi 5 tỷ được 2,5 triệu đồng,...

Khách hàng cá nhân đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: Mở mới tài khoản tiền gửi có kỳ hạn/tiền gửi tiết kiệm trong thời gian khuyến mại tại các điểm giao dịch của Vietcombank tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM); kỳ hạn gửi tiền: 6 tháng, 12 tháng; số tiền gửi tối thiểu 200 triệu đồng.

Theo thông báo ngày 30/12, ngân sách khuyến mại của chương trình đã được sử dụng hết, do đó chương trình chính thức kết thúc trước thời hạn dự kiến. Được biết tổng giá trị giải thưởng là 4,74 tỷ đồng. Như vậy ước tính Vietcombank có thể thu hút đến gần 9.500 tỷ đồng tiền gửi từ chương trình này.

Vietcombank cũng có động thái tăng lãi suất tiết kiệm ở hàng loạt kỳ hạn từ ngày 16/12. Cùng với Vietcombank, các ngân hàng thương mại nhà nước như Agribank, VietinBank và BIDV đã đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm tại quầy ở tất cả kỳ hạn, từ ngắn hạn đến trung và dài hạn. Mức tăng từ 0,3-0,5%/năm.

Theo đó, đối với gửi tại quầy kỳ hạn 1 tháng, khách hàng được áp dụng lãi suất 2,1%/năm. Đối với gửi kỳ hạn 3 tháng, lãi suất là 2,4%/năm. Gửi kỳ hạn 6 tháng được lãi suất 3,5%/năm. Lãi suất kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng lần lượt là 5,2%/năm và 5,3%/năm.



