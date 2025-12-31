Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người mua sản phẩm tại Phú Quý lưu ý: Thông báo khẩn từ doanh nghiệp này

31-12-2025 - 14:03 PM | Smart Money

Doanh nghiệp này vừa phát đi thông báo khẩn tới các khách hàng.

Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý vừa phát đi thông báo chính thức về một số thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến các hình ảnh sản phẩm có màu đồng, kiểu dáng tương tự sản phẩm mang thương hiệu Phú Quý, gây hiểu nhầm rằng doanh nghiệp đang kinh doanh đồng thỏi.

Người mua sản phẩm tại Phú Quý lưu ý: Thông báo khẩn từ doanh nghiệp này - Ảnh 1.

Theo Phú Quý, thời gian gần đây doanh nghiệp nhận được nhiều phản hồi từ khách hàng về các hình ảnh nói trên. Trước thông tin này, Phú Quý khẳng định hiện không kinh doanh đồng thỏi và không cung cấp bất kỳ sản phẩm đồng nào như các hình ảnh đang được chia sẻ.

Doanh nghiệp cho biết, những hình ảnh lan truyền thực chất đã bị can thiệp, chỉnh sửa màu sắc từ ảnh gốc của sản phẩm Bạc Phú Quý, làm sai lệch bản chất và màu sắc thực tế của sản phẩm. Phú Quý đề nghị khách hàng loại trừ các thông tin gây hiểu nhầm và chỉ tham khảo thông tin từ các kênh truyền thông chính thức của doanh nghiệp.

Trước đó, doanh nghiệp này cũng từng phát đi cảnh báo về tình trạng giả mạo thương hiệu nhằm mục đích lừa đảo. Theo thông tin từ doanh nghiệp, hiện Phú Quý không triển khai bất kỳ chương trình khuyến mại nào liên quan đến các sản phẩm bạc. Đồng thời, các sản phẩm kỷ niệm 50 năm Ngày Thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh Việt Nam đã ngừng sản xuất từ lâu, không còn bán hoặc sử dụng làm quà khuyến mại.

Doanh nghiệp này cũng nhấn mạnh, doanh nghiệp chỉ sử dụng duy nhất một pháp nhân là Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý để giao dịch với khách hàng. Các đơn vị, fanpage hoặc tổ chức sử dụng tên gọi tương tự "Phu Quy" để nhận đặt mua bạc đều không thuộc hệ thống của doanh nghiệp và có dấu hiệu giả mạo.

Doanh nghiệp khuyến nghị khách hàng nâng cao cảnh giác, tránh giao dịch qua các kênh không chính thống, đồng thời chỉ mua bán trực tiếp tại hệ thống cửa hàng hoặc các đại lý ủy quyền của doanh nghiệp này để đảm bảo quyền lợi và hạn chế rủi ro.

 Sắp tới, người mua vàng bị phạt tới 20 triệu đồng nếu vi phạm điều này 

Đức Anh

An ninh tiền tệ

