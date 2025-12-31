Ngân hàng thông báo về tình trạng khách hàng không giao dịch vẫn bị trừ tiền tài khoản

Ngân hàng Quốc Dân (NCB) vừa phát đi thông báo cảnh báo rủi ro liên quan đến giao dịch thẻ trực tuyến, trong bối cảnh thời gian gần đây, đặc biệt vào giai đoạn cao điểm cuối năm, ghi nhận nhiều trường hợp khách hàng không thực hiện giao dịch nhưng thẻ tín dụng vẫn bị trừ tiền.

Theo NCB, các giao dịch phát sinh trái phép chủ yếu đến từ hoạt động thanh toán trực tuyến (e-commerce) và có những đặc điểm tương đồng, cho thấy dấu hiệu gian lận thẻ mà khách hàng cần đặc biệt lưu ý để kịp thời kiểm soát rủi ro.

Ngân hàng khuyến cáo khách hàng cần kiểm tra ngay giao dịch thẻ nếu gặp một trong các trường hợp như: nhận thông báo trừ tiền cho giao dịch mà bản thân không mua hoặc không đăng ký; thẻ hoặc tài khoản bị trừ tiền nhiều lần liên tiếp trong thời gian ngắn; hoặc phát sinh giao dịch tại các ứng dụng, website nước ngoài mà khách hàng không sử dụng.

Theo NCB, việc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường đóng vai trò quan trọng trong quá trình tra soát và xử lý giao dịch, giúp hạn chế thiệt hại cho chủ thẻ.

Khi phát hiện giao dịch có dấu hiệu bất thường, NCB khuyến nghị khách hàng chủ động khóa thẻ hoặc hủy đăng ký giao dịch thương mại điện tử (e-commerce) ngay trên ứng dụng NCB iziMobile. Đồng thời, khách hàng cần liên hệ ngay với ngân hàng qua tổng đài chăm sóc khách hàng 1800 6166 hoặc đến điểm giao dịch NCB gần nhất để được hỗ trợ tra soát và xử lý.

Ngân hàng cho biết, trong quá trình này, khách hàng cần phối hợp cung cấp thông tin liên quan để ngân hàng có cơ sở làm việc với các đơn vị liên quan và bảo vệ quyền lợi chính đáng của chủ thẻ.

Bên cạnh các biện pháp xử lý khi phát sinh giao dịch nghi ngờ, NCB cũng đưa ra loạt khuyến cáo nhằm giúp khách hàng giảm thiểu rủi ro gian lận thẻ trực tuyến. Cụ thể, khách hàng không chia sẻ thông tin thẻ, mã OTP hoặc mã CVV cho bất kỳ cá nhân nào, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc cơ quan chức năng.

Ngân hàng cũng khuyến nghị người dùng thận trọng khi sử dụng thẻ vật lý để thanh toán quẹt hoặc chạm POS, che các thông tin trên thẻ; không lưu thông tin thẻ trên website hoặc ứng dụng khi không còn nhu cầu sử dụng; thường xuyên kiểm tra thông báo biến động số dư; đồng thời chủ động giới hạn hoặc khóa giao dịch online khi không cần thiết.

Theo NCB, việc nâng cao ý thức bảo mật và chủ động kiểm soát giao dịch là yếu tố then chốt giúp khách hàng hạn chế rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh thanh toán không tiền mặt ngày càng phổ biến.