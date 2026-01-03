Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 3 đài đều trúng ở TPHCM, gây xôn xao

Sáng 3-1, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trên mạng xã hội, nhiều đại lý vé số và khách hàng bàn tán xôn xao về việc giải độc đắc của 3 đài thuộc xổ số miền Nam cùng trúng tại TPHCM.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 2-1. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Đại lý vé số Tâm ở phường Minh Phụng, TPHCM đổi thưởng cho khách hàng trúng giải độc đắc 2 đài là Vĩnh Long và Bình Dương. Ảnh: ĐLVS Tâm

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 492364) của vé số Vĩnh Long, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng chiều 2-1, được xác định trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng độc đắc 28 tỉ đồng vé số Vĩnh Long là đại lý vé số Tâm ở phường Minh Phụng, TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 807141) và giải an ủi của vé số Bình Dương cũng "nổ" tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho chủ nhân may mắn trúng độc đắc 5 tờ vé số Bình Dương cũng là đại lý vé số Tâm ở phường Minh Phụng, TPHCM. 9 vé trúng độc đắc còn lại chưa lộ diện khách hàng may mắn.

Tương tự, vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Dương và vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 195707) cũng được xác định trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng độc đắc 2 tờ vé số Trà Vinh là đại lý vé số Minh Nhựt ở phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM. 12 vé trúng độc đắc còn lại chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Giải độc đắc của vé số Trà Vinh cũng trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Minh Nhựt

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Trà Vinh được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng cho những khách hàng trúng tổng cộng 25 vé là đại lý vé số Duy và đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Giải an ủi của vé số Trà Vinh trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Duy, Phú Vinh

Chiều nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là TPHCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.