Lần đầu tiên có doanh nghiệp bị phạt vì hệ số nợ D/E vượt 7 lần

Khu Village Center trong thời điểm thi công. Ảnh: HBC.

Phát hành trái phiếu khi hệ số nợ vượt quy định

Ngày 15/9, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với Công ty TNHH Xây dựng dân dụng Phú Quốc (Công ty), với số tiền 350 triệu đồng.

Vào ngày 30/3/2026, Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tiếp nhận nội dung công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu PKC12601 của Công ty có ngày dự kiến phát hành là 31/3/2026, giá trị 1.500 tỷ đồng.

Theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, Công ty có chỉ tiêu nợ phải trả là 28.458,8 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu là 4.235,8 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ phải trả (bao gồm giá trị trái phiếu dự kiến phát hành)/vốn chủ sở hữu là 7,07 lần (hệ số nợ D/E).

Cơ quan Thanh tra nhấn mạnh Công ty đã Chào bán trái phiếu khi không đáp ứng điều kiện tại tại Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2025: “Có nợ phải trả (bao gồm giá trị trái phiếu dự kiến phát hành) không vượt quá 05 lần vốn chủ sở hữu của tổ chức phát hành theo báo cáo tài chính năm liền kề trước năm phát hành được kiểm toán”.

Trên thị trường, Xây dựng dân dụng Phú Quốc không phải là trường hợp đầu tiên doanh nghiệp có hệ số nợ vượt 5.

Nợ phải trả được tính là các khoản nghĩa vụ của doanh nghiệp. Bao gồm các khoản đối tác mua hàng trả trước, khoản còn nợ nhà cung cấp, và các khoản vay nợ các tổ chức tín dụng.

Xây dựng dân dụng Phú Quốc là là doanh nghiệp đầu tiên bị xử phạt do vẫn phát hành trái phiếu dù có hệ số nợ vượt mức 5 lần vốn chủ sở hữu, theo dữ liệu từ website Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC).

Có hơn 11.600 tỷ đồng tiền trả trước

Xây dựng dân dụng Phú Quốc được thành lập từ tháng 3/2017, có trụ sở chính tại Tòa nhà Sun Home Phú Quốc, Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Ngành nghề chính là Xây dựng. Giám đốc Đoàn Phúc Hải đang là người đại diện theo pháp luật.

Công ty có vốn điều lệ 2.131 tỷ đồng; trong đó ông Hải nắm giữ 30% vốn. Cổ đông lớn nhất là Nguyễn Lâm Nhi Thùy với 50,5% và người còn lại là Phan Duy Lộc nắm giữ 19,5% cổ phần.

Theo báo cáo bán niên 2026, Xây dựng dân dụng Phú Quốc ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 95,4 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bức tranh tài chính lại có sự cải thiện đáng kể. Quy mô vốn chủ sở hữu ở mức 4.331 tỷ đồng, tăng hơn 10% sau một năm. Trong khi nợ phải trả đã giảm từ khoảng 33.300 tỷ về dưới 30.500 tỷ đồng. Dù vậy, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu vẫn hơn 7 lần.

Tuy nhiên, nếu xét kỹ, cơ cấu nợ lại chủ yếu đến từ người mua trả tiền trước ngắn hạn hơn 11.600 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng lớn nhất đến 38% tổng nợ phải trả). Nếu loại bỏ yếu tố này, hệ số D/E chỉ còn khoảng 4,4 lần.

Công ty ghi nhận nợ vay ngân hàng 7.836 tỷ đồng và khoản nợ trái phiếu còn số dư 1.479 tỷ đồng. Trong nửa đầu năm nay, công ty đã thanh toán tiền gốc 21 tỷ đồng và hơn 15,8 tỷ đồng tiền lãi (lãi suất 10,5%/năm) cho lô trái phiếu PKC12601.