Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lần đầu tiên, khu du lịch Đại Nam 6.000 tỷ đồng của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng có sự kiện đặc biệt này

| | Lifestyle

Trong thời gian này, khu du lịch Đại Nam sẽ miễn phí vé vào cổng cho mọi du khách.

Mới đây, Khu du lịch Đại Nam vừa thông báo tổ chức chương trình biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên từ ngày 20/11 đến 24/11, nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây là lần đầu tiên hoạt động biểu diễn nghệ thuật này được tổ chức tại khu du lịch.

Lần đầu tiên, khu du lịch 6.000 tỷ đồng của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện sự kiện đặc biệt này - Ảnh 1.

Ảnh: Khu du lịch Đại Nam

Hoạt động được phối hợp thực hiện giữa Khu du lịch Đại Nam và Đội Cồng chiêng Păng Yô Hội Quán đến từ Lâm Đồng. Du khách sẽ có cơ hội thưởng thức những tiết mục mang âm hưởng văn hóa Tây Nguyên, với các nhạc cụ đặc trưng như đàn T’rưng, trống da trâu, dàn chiêng và tiếng dập pa.

Bên cạnh chương trình biểu diễn, khu du lịch còn tổ chức trò chơi dân gian nhảy sạp, đồng thời cho biết sẽ triển khai thêm nhiều hoạt động giải trí và ưu đãi khác trong dịp này.

Đáng chú ý, Đại Nam thông báo miễn phí vé vào cổng trong thời gian diễn ra chương trình. Tuy nhiên, chính sách này cần được phân biệt với giá vé các dịch vụ bên trong khu du lịch. Trước đó, từ đầu năm 2026, Đại Nam đã triển khai chương trình miễn phí vé vào cổng kéo dài đến hết ngày 31/12/2026. Du khách vẫn phải mua vé riêng khi sử dụng một số dịch vụ như tham quan vườn thú, tắm biển nhân tạo và các trò chơi giải trí.

Theo đó, khu du lịch Đại Nam là một trong những dự án du lịch có quy mô lớn ở khu vực phía Nam. Nơi đây gắn với tên tuổi doanh nhân Huỳnh Uy Dũng, thường được biết đến với biệt danh Dũng "lò vôi", chồng bà Nguyễn Phương Hằng.

Theo thông tin giới thiệu trên website chính thức, công trình được khởi công xây dựng từ năm 1999, với tổng kinh phí đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng và chính thức mở cửa đón khách ngày 11/9/2008.

Với diện tích khoảng 450ha, Đại Nam được phát triển theo mô hình quần thể kết hợp nhiều loại hình du lịch, gồm văn hóa, tâm linh, vui chơi giải trí, thể thao và nghỉ dưỡng.

Một trong những công trình nổi bật tại đây là Kim Điện (đền thờ Đại Nam), bên cạnh dãy núi Bảo Sơn. Khu du lịch còn có biển nhân tạo, vườn bách thú mở, khu vui chơi giải trí và trường đua Đại Nam.

Riêng khu vui chơi giải trí có diện tích khoảng 50ha, quy tụ nhiều trò chơi với các cấp độ khác nhau. Trong khi đó, khu vườn thú mở là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc và trưng bày nhiều loài động vật.

Ngoài hoạt động du lịch, Đại Nam còn phát triển các hạng mục thể thao và giải trí chuyên biệt như trường đua, nơi tổ chức các hoạt động đua ngựa, đua chó, đua xe và những chương trình thể thao khác.

Đinh Anh

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung Quốc chuẩn bị đưa 14 đoàn tàu đặc biệt, được thiết kế riêng sang Việt Nam: Chạy 100 km/h, phục vụ công trình hạ tầng được đầu tư gần 9.000 tỷ đồng, vận hành ngay năm sau

Trung Quốc chuẩn bị đưa 14 đoàn tàu đặc biệt, được thiết kế riêng sang Việt Nam: Chạy 100 km/h, phục vụ công trình hạ tầng được đầu tư gần 9.000 tỷ đồng, vận hành ngay năm sau Nổi bật

Phát hiện 2 cựu sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân học cùng ngành, cùng lớp: Khởi nghiệp cùng buôn máy xây dựng, nay có tài sản hàng chục nghìn tỷ đồng

Phát hiện 2 cựu sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân học cùng ngành, cùng lớp: Khởi nghiệp cùng buôn máy xây dựng, nay có tài sản hàng chục nghìn tỷ đồng Nổi bật

NSND là "nữ hoàng ảnh lịch", nguyên phó giám đốc nhà hát, sống viên mãn với lương hưu 8,9 triệu đồng

NSND là "nữ hoàng ảnh lịch", nguyên phó giám đốc nhà hát, sống viên mãn với lương hưu 8,9 triệu đồng

11:59 , 06/11/2026
Sơn Tùng M-TP "rưng rưng" vì Ronaldo

Sơn Tùng M-TP "rưng rưng" vì Ronaldo

11:59 , 06/11/2026
Tiếc cho Ronaldo

Tiếc cho Ronaldo

11:47 , 06/11/2026
Việt Nam vượt Indonesia, sắp bắt kịp Thái Lan?

Việt Nam vượt Indonesia, sắp bắt kịp Thái Lan?

11:35 , 06/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên