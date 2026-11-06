Việt Nam vượt Indonesia, sắp bắt kịp Thái Lan?

Việt Nam vượt Indonesia về GDP bình quân đầu người

Nền kinh tế trị giá 1.500 tỷ USD của Indonesia vẫn lớn gần gấp ba lần Việt Nam, trong khi lợi thế sít sao của Việt Nam về GDP bình quân đầu người có thể không kéo dài.

Tờ SCMP dẫn thông tin từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết, GDP bình quân đầu người của Việt Nam được dự báo sẽ vượt Indonesia.

GDP bình quân đầu người, chỉ số phản ánh khái quát mức sống của người dân một quốc gia, được dự báo tăng 8,9%, lên 5.259 USD tại Việt Nam trong năm nay. Con số này gần gấp đôi so với một thập kỷ trước và cao hơn mức 5.153 USD của Indonesia.

Với kết quả này, Việt Nam cũng sẽ đứng thứ năm trong số các thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), sau Singapore, Brunei, Malaysia và Thái Lan.

Người dân ngồi trên cầu cảng ở Indonesia. Ảnh: Reuters.

Các nhà phân tích cho rằng tăng trưởng của Việt Nam được thúc đẩy bởi thế mạnh trong lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu, dòng vốn đầu tư nước ngoài vào ngành điện tử và các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao hơn, cùng với chương trình đầu tư phát triển hạ tầng quy mô lớn và ngày càng mở rộng.

Theo số liệu do Chính phủ công bố tháng trước, GDP Việt Nam tăng 9,95% trong quý III so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng trưởng theo quý cao nhất kể từ sau đại dịch COVID-19. Con số này cao hơn mức tăng trưởng 8,81% đã được điều chỉnh của quý II.

Xuất khẩu tăng mạnh và đầu tư vào cơ sở hạ tầng là những động lực thúc đẩy tăng trưởng trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, đưa nền kinh tế tiến gần mục tiêu tăng trưởng hai con số mà lãnh đạo Việt Nam đề ra.

Trong khi đó, tăng trưởng của Indonesia vẫn dao động quanh mức 5%. Tuy nhiên, quốc gia này vẫn là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, với GDP dự kiến đạt 1.480 tỷ USD trong năm nay, so với 542 tỷ USD của Việt Nam.

Cuộc đua với Thái Lan

Việt Nam đặt mục tiêu nâng GDP bình quân đầu người lên khoảng 8.500 USD vào năm 2030, tương đương mức hiện nay của Thái Lan.

Tuy nhiên, ông Raymond Mallon, chuyên gia tư vấn kinh tế và cựu cố vấn kinh tế cấp cao của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng Việt Nam vẫn còn "một chặng đường khá dài" để bắt kịp Thái Lan.

"Nếu Thái Lan duy trì tăng trưởng khoảng 2-3% và Việt Nam đạt 8%, Việt Nam sẽ cần đến khoảng giữa thập niên 2030 để bắt kịp Thái Lan", ông nói. "Tuy nhiên, tôi cho rằng đây là một kịch bản khó xảy ra. Thành tích kinh tế của Thái Lan sẽ được cải thiện".

Theo ông Mallon, Việt Nam có một số lợi thế trong lĩnh vực sản xuất so với Thái Lan, nhờ tỷ trọng lớn hơn của các ngành công nghiệp mới nổi như điện tử và chip bán dẫn. Những lĩnh vực này phát triển nhờ dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) quy mô lớn.

Một container được cẩu lên tàu chở hàng tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Reuters

Ông Mallon nhấn mạnh những thành tựu kinh tế của Việt Nam, lưu ý rằng Việt Nam từng nằm trong nhóm những nước nghèo nhất châu Á nhưng đã đạt tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ kể từ khi triển khai chính sách mở cửa, vào những năm 1980. Hiện nay, Việt Nam cũng là một trong những quốc gia có tỷ lệ nghèo thấp nhất.

Tuy nhiên, nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu của Việt Nam vẫn dễ bị tổn thương trước những cú sốc từ bên ngoài, đặc biệt là việc Mỹ áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu. Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Dù vậy, ông Mallon cho rằng Việt Nam có nền tảng kinh tế vững chắc, được củng cố bởi tỷ lệ biết chữ cao, chất lượng giáo dục phổ thông cơ bản tốt và lực lượng lao động có chi phí hợp lý, khả năng thích ứng cao.

"Việc kinh tế Trung Quốc chậm lại và chi phí lao động tại nước này tăng lên đã tạo thuận lợi cho Việt Nam trong việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài khác", ông nói.