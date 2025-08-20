Lần đầu tiên sàn chứng khoán có 7 doanh nghiệp 10 tỷ đô, VPB “phả hơi nóng” vào TCB và BIDV

Chốt phiên 19/8, cổ phiếu VPB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã tăng kịch trần lên 34.200 đồng. Tại mức giá này, vốn hóa của VPBank đã lên hơn 271.000 tỷ đồng – trở thành cái tên mới nhất gia nhập nhóm các doanh nghiệp vốn hóa trên 10 tỷ USD (tạm tính 1 USD = 26.000 đồng).

Hiện tại nhóm vốn hóa trên 10 tỷ USD còn có sự góp mặt của 6 doanh nghiệp khác gồm Vietcombank, Vingroup, Vinhomes, BIDV, Vietinbank và Techcombank. Đây là số lượng doanh nghiệp 10 tỷ USD nhiều kỷ lục từ trước này trong lịch sử của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ba doanh nghiệp còn lại trong top 10 vốn hóa lớn nhất là Viettel Global, ACV và Hòa Phát cũng từng có lúc đạt được cột mốc 10 tỷ USD.

Không chỉ vượt 10 tỷ USD, vốn hóa của VPBank hiện còn vượt Vietinbank và thu hẹp đáng kể khoảng cách so với vốn hóa của BIDV (287 nghìn tỷ) và Techcombank (278 nghìn tỷ).

Tính từ đầu tháng 8 đến nay, cổ phiếu VPB đã tăng gần 33%. Những phiên gần đây, đà tăng được hỗ trợ bởi thông tin về việc ngân hàng này đang lên kế hoạch IPO công ty chứng khoán VPBankS.