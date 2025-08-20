Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lần đầu tiên sàn chứng khoán có 7 doanh nghiệp 10 tỷ đô, VPB “phả hơi nóng” vào TCB và BIDV

20-08-2025 - 00:45 AM | Doanh nghiệp

Lần đầu tiên sàn chứng khoán có 7 doanh nghiệp 10 tỷ đô, VPB “phả hơi nóng” vào TCB và BIDV

Không chỉ vượt 10 tỷ USD, vốn hóa của VPBank hiện còn vượt Vietinbank và thu hẹp đáng kể khoảng cách so với vốn hóa của BIDV (287 nghìn tỷ) và Techcombank (278 nghìn tỷ).

Chốt phiên 19/8, cổ phiếu VPB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã tăng kịch trần lên 34.200 đồng. Tại mức giá này, vốn hóa của VPBank đã lên hơn 271.000 tỷ đồng – trở thành cái tên mới nhất gia nhập nhóm các doanh nghiệp vốn hóa trên 10 tỷ USD (tạm tính 1 USD = 26.000 đồng).

Hiện tại nhóm vốn hóa trên 10 tỷ USD còn có sự góp mặt của 6 doanh nghiệp khác gồm Vietcombank, Vingroup, Vinhomes, BIDV, Vietinbank và Techcombank. Đây là số lượng doanh nghiệp 10 tỷ USD nhiều kỷ lục từ trước này trong lịch sử của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Lần đầu tiên sàn chứng khoán có 7 doanh nghiệp 10 tỷ đô, VPB “phả hơi nóng” vào TCB và BIDV- Ảnh 1.

Ba doanh nghiệp còn lại trong top 10 vốn hóa lớn nhất là Viettel Global, ACV và Hòa Phát cũng từng có lúc đạt được cột mốc 10 tỷ USD.

Không chỉ vượt 10 tỷ USD, vốn hóa của VPBank hiện còn vượt Vietinbank và thu hẹp đáng kể khoảng cách so với vốn hóa của BIDV (287 nghìn tỷ) và Techcombank (278 nghìn tỷ).

Tính từ đầu tháng 8 đến nay, cổ phiếu VPB đã tăng gần 33%. Những phiên gần đây, đà tăng được hỗ trợ bởi thông tin về việc ngân hàng này đang lên kế hoạch IPO công ty chứng khoán VPBankS.

Lần đầu tiên sàn chứng khoán có 7 doanh nghiệp 10 tỷ đô, VPB “phả hơi nóng” vào TCB và BIDV- Ảnh 2.

Trường An

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyện ở 'garage' THACO: Ông chủ Trần Bá Dương xắn tay 'độ' lại siêu xe đa dụng

Chuyện ở 'garage' THACO: Ông chủ Trần Bá Dương xắn tay 'độ' lại siêu xe đa dụng Nổi bật

Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) sắp chia cổ phiếu thưởng dự kiến ở mức 61,5%, nâng vốn điều lệ lên hơn 50.000 tỷ đồng

Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) sắp chia cổ phiếu thưởng dự kiến ở mức 61,5%, nâng vốn điều lệ lên hơn 50.000 tỷ đồng Nổi bật

Trà sữa Chagee muốn mở 8 cửa hàng ở TPHCM?

Trà sữa Chagee muốn mở 8 cửa hàng ở TPHCM?

00:06 , 20/08/2025
Bí ẩn nữ doanh nhân 8x chi 20.500 tỷ thâu tóm siêu tháp tài chính giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh

Bí ẩn nữ doanh nhân 8x chi 20.500 tỷ thâu tóm siêu tháp tài chính giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh

00:03 , 20/08/2025
Nhận lệnh Thủ tướng, Tập đoàn Nhà nước triệu tỷ khởi công Nhà máy nhiệt điện 27.700 tỷ đồng

Nhận lệnh Thủ tướng, Tập đoàn Nhà nước triệu tỷ khởi công Nhà máy nhiệt điện 27.700 tỷ đồng

00:03 , 20/08/2025
Chỉ 9 ngày sau khi đón tàu bay đầu tiên, Sun PhuQuoc Airways đón thêm 2 Airbus A321CEO

Chỉ 9 ngày sau khi đón tàu bay đầu tiên, Sun PhuQuoc Airways đón thêm 2 Airbus A321CEO

21:00 , 19/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên