Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam sẽ có sân bay gần 6.400 tỷ đồng nằm ở độ cao 1.600m, có lúc nhiệt độ xuống dưới 0 độ C

Theo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ Xây dựng, mạng lưới cảng hàng không quốc gia được quy hoạch theo mô hình trục - nan, phân bổ tương đối hợp lý dọc theo trục Bắc - Nam với mật độ tập trung cao tại các vùng kinh tế trọng điểm (Bắc Bộ, Miền Trung và Nam Bộ).

Theo quy hoạch, đến năm 2030 cả nước sẽ có 32 cảng hàng không (15 quốc tế, 17 quốc nội), tầm nhìn đến năm 2050 gồm 35 cảng hàng không (15 quốc tế, 20 quốc nội).

Đáng chú ý, 7 cảng hàng không mới dự kiến đi vào khai thác trước năm 2030 gồm Long Thành, Gia Bình, Quảng Trị, Phan Thiết, Sa Pa, Thổ Chu và Thành Sơn. Trong đó, Cảng hàng không Sa Pa được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá cho du lịch và kết nối vùng Tây Bắc. Khi đi vào hoạt động, sân bay không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển đến khu du lịch Sa Pa mà còn mở rộng cơ hội thu hút đầu tư, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế địa phương.

Dự án được động thổ từ tháng 3/2022 và đang từng bước được hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu phát triển trong dài hạn.

Vào tháng 6/2025, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ký quyết định số 2051/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Dự án thành phần 2 xây dựng Cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo quyết định điều chỉnh, quy mô và phạm vi đầu tư giai đoạn 1 được giữ nguyên như phương án đã phê duyệt trước đó. Mục tiêu là xây dựng sân bay Sa Pa đạt tiêu chuẩn cấp 4C theo Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), đồng thời đáp ứng yêu cầu sân bay quân sự cấp II với công suất thiết kế 1,5 triệu hành khách/năm.

Bên cạnh đó, dự án được bổ sung giai đoạn 2 nhằm nâng công suất khai thác lên 3 triệu hành khách/năm, phù hợp với quy hoạch phát triển đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các hạng mục mở rộng đáng chú ý gồm hoàn thiện hai đường lăn nối đầu đường cất hạ cánh phía đầu 14, bổ sung đường lăn song song rộng 23m, xây dựng thêm ba vị trí đỗ tàu bay Code C, mở rộng nhà ga hành khách theo hai giai đoạn và lắp đặt hệ thống cầu ống lồng hiện đại phục vụ hành khách lên xuống máy bay.

Dự án thành phần 2 có tổng mức đầu tư hơn 6.393 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 có vốn đầu tư khoảng 3.982 tỷ đồng, giai đoạn 2 khoảng 2.411 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn gồm hơn 3.537 tỷ đồng từ vốn chủ sở hữu và vốn vay của nhà đầu tư, phần còn lại hơn 2.855 tỷ đồng là vốn Nhà nước tham gia dự án.

Theo quyết định trước đó của UBND tỉnh Lào Cai, dự án sân bay Sa Pa được triển khai theo hình thức PPP, hợp đồng BOT với thời hạn 46 năm 7 tháng. Trong đó, thời gian vận hành, khai thác và thu hồi vốn kéo dài 43 năm 6 tháng.

Sa Pa nằm ở độ cao 1.600m so với mặt biển. Khí hậu Sa Pa mát mẻ quanh năm, nhiệt độ trung bình trong năm từ 15 đến 18 độ C, mùa hạ mát, mùa đông thường có sương mù bao phủ và rất lạnh, nhiệt độ có khi xuống dưới 0 độ C, có năm có tuyết rơi.

Nơi đây được các tạp chí quốc tế đánh giá cao nhờ sở hữu những dãy núi trùng điệp, biển mây, thửa ruộng bậc thang và những cung đường trekking ngoạn mục. Bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên, bản sắc văn hoá của các dân tộc H’Mông, Dao đỏ, Giáy… cũng là điểm nhấn tạo sức hút cho thị trấn vùng cao này.