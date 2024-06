"Lần hạ lãi suất đầu tiên của Fed trong năm 2024 có thể diễn ra vào tháng 7"

Thị trường vẫn cho rằng việc hạ lãi suất của Fed là một chặng đường dài. Tuy nhiên, NHTW Mỹ có thể thực hiện đợt cắt giảm lần đầu tiên vào tháng 7, khi rủi ro suy thoái bắt đầu hiện rõ hơn trong nền kinh tế.

Steven Blitz, nhà kinh tế tại GlobalData TS Lombard, cho biết trong một báo cáo công bố hôm 19/6, có 60% khả năng Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ gây bất ngờ cho thị trường và hạ lãi suất vào tháng tới.

Theo CME FedWatch Tool, thị trường hiện chỉ dự đoán khả năng hạ lãi suất là 10% trong cuộc họp tháng 7. Hầu hết các nhà đầu tư đều kỳ vọng đợt cắt giảm đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 11.

Tuy nhiên, Blitz cho biết, việc hạ lãi suất của Fed sẽ nhằm mục đích ngăn chặn một cuộc suy thoái xảy ra vì dữ liệu gần đây cho thấy nền kinh tế có dấu hiệu suy yếu.

Hơn nữa, khi Chủ tịch Powell nhắc lại lập trường rằng Fed sẽ phụ thuộc vào dữ liệu để đưa ra các quyết định về lãi suất, thì việc cắt giảm trong thời gian sớm cũng không nằm ngoài khả năng.

Blitz nói: “Dữ liệu kinh tế gần đây cho thấy nếu bảng lương phi nông nghiệp tháng 6 tương tự với tháng 4 và số liệu tổng thể của cả tháng 6 cũng vậy, thì FOMC sẽ đưa ra lập trường ôn hoà hơn trong thông báo tháng 7.”

Trong tháng 4, nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 175.000 việc làm, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của các nhà phân tích. Trong khi đó, số liệu tháng 5 lại khởi sắc hơn nhưng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lại “phủ bóng đen” lên thị trường lao động.

Hơn nữa, dữ liệu về nhà ở cũng cho thấy hoạt động xây dựng chậm lại rõ rệt.

Blitz cho hay: “Số lượng nhà mới xây dựng tăng chậm lại trong tháng 5, đặc biệt là đối với nhà ở cho 1 gia đình, không chỉ ra xảy ra chỉ ở tháng này. Lượng tồn kho tăng lên và lượng giao dịch cũng giảm ở mức độ trong thời kỳ suy thoái.”

Tâm lý của các nhà xây dựng yếu đi cũng đang làm giảm kỳ vọng về hoạt động xây dựng nhà. Blitz chỉ ra, nguồn cung nhà để bán tăng lên cùng với tâm lý thị trường yếu là dấu hiệu cho thấy hoạt động xây dựng nhà mới sẽ trì trệ trong nửa cuối năm.

Theo đó, đây sẽ là điều khiến Fed lo ngại khi đã duy trì việc thắt chặn điều kiện tài chính trong thời gian dài và gây ra suy thoái.

Rủi ro đó ngày càng hiện rõ sau khi một số quan chức Fed có quan điểm cứng rắn như Neel Kashkari gần đây cho biết có thể phải đến tháng 12 Fed mới hạ lãi suất.

Blitz nhận định: “Các thành viên FOMC không nên thông báo khi nào Fed bắt đầu hạ lãi suất. Dữ liệu kinh tế sẽ cho biết khi nào cần cắt giảm.”

Với dữ liệu kinh tế gần đây cho thấy những “vết nứt” đang hình thành trên thị trường nhà ở và lao động, thì việc hạ lãi suất có thể diễn ra sớm hơn hầu hết thị trường mong đợi. Blitz nói: “Nhiều khả năng Fed sẽ nới lỏng vào tháng 7. Suy thoái là điều khó có thể tránh khỏi.”

