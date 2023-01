Làn sóng sa thải ‘càn quét’ ngành công nghệ nhưng công việc này vẫn cần tới 700.000 nhân sự, mức lương lên đến 120.000 USD/năm

Nhu cầu đối với nhân sự an ninh mạng tiếp tục tăng ngay cả khi nhiều “gã khổng lồ” công nghệ đang có những đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn. Theo CNBC, đây không phải quá bất ngờ vì an ninh mạng luôn được coi là một trong những lĩnh vực luôn được quan tâm đầu tư trong bối cảnh môi trường kinh tế đang trở nên thận trọng hơn. Nhưng điều này không có nghĩa an ninh mạng tránh được sự suy giảm của công nghệ.



Nghiên cứu mới từ CyberSeek cho biết, tính đến tháng 12/2022, có 755.743 tin tuyển dụng an ninh mạng được đăng tải. Nhưng với tỷ lệ cung - cầu ở mức 68 nhân sự trên 100 cơ hội việc làm, Mỹ vẫn thiếu gần 530.000 nhân viên an ninh mạng.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, dữ liệu một lần nữa củng cố xu hướng đã tồn tại nhiều năm qua, đó là khan hiếm nhân tài trong không gian mạng. Tổng số nhân sự trong lĩnh vực an ninh mạng ước tính đạt khoảng 1,1 triệu người.

Hiện nay, an ninh mạng không phải chuyên ngành phổ biến tại các trường đại học, tuy nhiên, có nhiều ngành học liên quan giúp sinh viên trở thành các ứng viên tiềm năng trong lĩnh vực này. Nhiều trường đại học, cao đẳng đều có các ngành liên quan như khoa học máy tính, công nghệ thông tin công nghệ thông tin, phát triển phần mềm hay thậm chí là quản trị kinh doanh.

Will Markow, Phó Chủ tịch Nghiên cứu ứng dụng Lightcast, cho biết, hành trang tốt nhất khi bước vào thị trường việc làm là kiến thức căn bản của công nghệ thông tin và an ninh mạng, thêm vào đó là các kỹ năng giá trị cao mà nhà tuyển dụng yêu cầu.

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất không phải là ngành học. Ứng viên cần trả lời được câu hỏi mình đã học được những gì để chuẩn bị cho sự nghiệp trong lĩnh vực an ninh mạng.

Kỹ năng kỹ thuật về lý thuyết cơ bảo mật thông tin, quản trị mạng và công nghệ thông tin là một số kiến thức cơ bản mà ứng viên cần có. Ngoài ra, các kỹ năng mềm như giao tiếp hay làm việc nhóm cũng là những kỹ năng quan trọng cần được chú ý. Theo Markow, chứng chỉ Security+ của Hiệp hội phi lợi nhuận CompTIA’ là chứng chỉ được yêu cầu nhiều nhất đối với chuyên gia an ninh mạng.

Chứng chỉ này chứng tỏ ứng viên có đủ các kỹ năng để đánh giá mức độ bảo mật của môi trường, giám sát các môi trường kết hợp, ứng phó với các sự kiện bảo mật,... Bên cạnh đó, các chứng chỉ thường được yêu cầu khác là Certified Ethical Hacker của EC-Council và khóa đào tạo Cơ bản về bảo mật (GSEC) của GIAC.

Markow chia sẻ: “An ninh mạng là một lĩnh vực cực kỳ tinh vi và các nhà tuyển dụng rất quan trọng việc thông tin được xác thực”.

Về mức thu nhập, dựa vào kinh nghiệm và vai trò cụ thể, các nhân sự sẽ được trả mức lương khác nhau. Nhưng CNBC cho biết, nhìn chung, công việc an ninh mạng được trả lương khá cao. Mức lương trung bình một năm dao động từ 100.000 - 120.000 USD .

Markow cho biết: “Bạn có thể sẽ không bắt đầu ở mức 110.000 USD. Mức lương khởi điểm cho ứng viên khi bắt đầu công việc này ở khoảng 70.000 - 90.000 USD, tùy thuộc vào địa điểm làm việc”. Nhưng khi có kinh nghiệm và thăng tiến trong lĩnh vực an ninh mạng, mức lương sẽ tăng và trở nên hấp dẫn hơn.

Nghiên cứu của Lightcast cho thấy, tại Mỹ nhu cầu làm việc về an ninh mạng của khu vực công tăng 25% với 45.708 vị trí được đăng tuyển trong năm 2022. Xu hướng việc làm tăng trong khu vực công không phải hiện tượng diễn ra trong năm vừa rồi mà đã tăng 58% trong 3 năm.

Tham khảo: CNBC