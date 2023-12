Lần thứ 2 liên tiếp, Đảo Ký Ức Hội An được vinh danh tại lễ trao giải "World Travel Awards"

Đảo Ký Ức Hội An tiếp tục được vinh danh bởi "Oscar của ngành du lịch thế giới"

Nằm giữa sông Hoài thơ mộng, Đảo Ký Ức Hội An là quần thể du lịch - giải trí - nghỉ dưỡng - văn hóa độc đáo, vượt trội trong xu hướng du lịch và giải trí trên nền tảng văn hóa - nghệ thuật, kiến tạo không gian du lịch xanh, hướng đến hệ sinh thái du lịch văn hóa bền vững.

Toàn cảnh Đảo Ký Ức Hội An từ trên cao

Ngày 1/12/2023 vừa qua, Đảo Ký Ức Hội An tiếp tục được xướng tên tại Lễ trao giải danh giá World Travel Awards. Một lần nữa, "Oscar cả ngành du lịch thế giới" đã công nhận những nỗ lực và cống hiến của Đảo Ký Ức Hội An với du lịch quốc tế, bằng giải thưởng "Tổ hợp du lịch văn hóa & giải trí hàng đầu thế giới 2023".

Đảo Ký Ức Hội An được World Travel Awards vinh danh là “Tổ hợp du lịch văn hóa & giải trí hàng đầu thế giới 2023”.

Nói về giải thưởng lần này, bà Thân Thị Thu Huyền – CEO của Đảo Ký Ức Hội An chia sẻ: “Qua những sản phẩm văn hoá, nghệ thuật được đầu tư công phu và bài bản, chúng tôi muôn góp phần đưa văn hoá và nền nghệ thuật giải trí Việt Nam vươn tầm thế giới. Đồng thời, với việc được vinh danh lần thứ 2 liên tiếp bởi giải thưởng danh giá này, Đảo Ký Ức Hội An đã khẳng định được những giá trị to lớn mang đến cho du khách và nền du lịch – văn hóa – nghệ thuật thế giới”.

Điều gì khiến Đảo Ký Ức Hội An liên tiếp chinh phục giải thưởng danh giá World Travel Awards?

Được World Travel Awards vinh danh là “Tổ hợp du lịch văn hóa & giải trí hàng đầu thế giới 2023", Đảo Ký Ức Hội An đã vượt qua những tên tuổi nổi tiếng trong bản đồ du lịch quốc tế như Legend Siam - Công viên văn hóa giải trí đầu tiên và lớn nhất của Thái Lan, Ocean Park Hong Kong - Công viên giải trí lớn nhất HongKong... để trở thành điểm nhấn ấn tượng và thu hút; khẳng định sự phát triển mạnh mẽ và tiềm năng của một xu hướng giải trí mới trên thế giới: giải trí trên nền tảng văn hóa – nghệ thuật.

Là một trong những điểm nhấn ấn tượng của hành trình khám phá cung đường Di sản miền Trung Việt Nam, Đảo Ký Ức Hội An bao gồm 3 phân khu chính: Chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh Ký Ức Hội An - tái hiện lại 400 năm Hội An thăng trầm; Công viên Văn hóa chủ đề đầu tiên tại Việt Nam - Ấn Tượng Hội An và Hoi An Memories Resort & Spa - nơi tạo nên một định nghĩa mới về nghệ thuật của dịch vụ nghỉ dưỡng và giải trí.

Show diễn thực cảnh Ký Ức Hội An

Khác biệt với những điểm đến giải trí khác, nền tảng xây dựng và phát triển của Đảo Ký Ức Hội An được dựa trên những câu chuyện văn hóa - lịch sử của chính vùng đất di sản, tạo dựng một không gian nghỉ dưỡng xanh với các hoạt động giải trí nghệ thuật hấp dẫn, đồng thời thông qua đó kiến tạo một không gian bảo tồn các giá trị này. Những nỗ lực và cống hiến này đã ghi dấu ấn vô cùng đặc biệt trong lòng du khách, đồng thời tạo nên một điểm đến giải trí với những giá trị bền vững.

Công viên Văn hóa chủ đề Ấn Tượng Hội An với lối kiến trúc đậm dấu ấn thương cảng Faifo phồn thịnh thế kỷ XVI-XVII

Hoi An Memories Resort & Spa – Thiên đường nghỉ dưỡng lý tưởng giữa sông Hoài

Với chiến thắng trong hạng mục "Tổ hợp du lịch văn hóa & giải trí hàng đầu thế giới 2023" của World Travel Awards 2023, Đảo Ký Ức Hội An một lần nữa chính là minh chứng cho tình yêu với văn hoá Việt, ý chí muốn bảo tồn và quảng bá văn hoá - nghệ thuật Việt Nam ra thế giới.