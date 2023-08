Lan truyền hình ảnh Công an xuất hiện tại văn phòng Công ty BCG Land, Bamboo Capital lên tiếng

Vào những ngày cuối tuần, trên nhiều diễn đàn và mạng xã hội chia sẻ hình ảnh công an làm việc tại văn phòng Công ty BCG Land (tp.Thủ Đức, Tp.HCM). BCG Land là công ty con do Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) nắm 66,24% và tỷ lệ kiểm soát là 71,53%.

Trước các tin đồn xung quanh hình ảnh này, Bamboo Capital đưa ra thông cáo báo chí cho biết: Chiều ngày 17/8/2023, một số khách hàng của dự án King Crown Infinity gồm Đặng Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Kim Ngà và các khách hàng khác đến làm việc với Chủ đầu tư Gia Khang và Tổng đại lý Helios tại văn phòng 25 Xuân Thủy. Đây là buổi làm việc nằm trong kế hoạch từ trước của Gia Khang và Helios với khách hàng.

" Trong lúc làm việc, một số khách hàng và một số người chưa rõ nhân thân đã có thái độ to tiếng và cho rằng dự án King Crown Infinity không đảm bảo pháp lý để ký kết hợp đồng mua bán. Nhận thấy những phản ứng quá khích của họ có nguy cơ gây mất an ninh, do vậy Helios đã chủ động mời Công an phường Thảo Điền đến ghi nhận tình hình và hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự. Đó là bối cảnh của hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội " - Thông cáo viết.

Bamboo Capital cũng cho biết: “Trong buổi làm việc ngày 17/8, Chủ đầu tư Gia Khang và Tổng đại lý Helios đã ổn định được tình hình, đối thoại và giải đáp các thắc mắc của khách hàng”.

Được biết, dự án King Crown Infinity (tọa lạc tại số 218 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP. HCM) do Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang làm chủ đầu tư, BCG Land – thành viên Tập đoàn Bamboo Capital – là đơn vị phát triển dự án.