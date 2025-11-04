Lan truyền tin đồn "trộm tài sản công ty, giải thích không ai tin nên tự tử": Công an làm rõ sự thật

Thời gian này, trên nền tảng mạng xã hội facebook và tiktok lan truyền nhiều đoạn clip chia sẻ về một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km 46+500, đường ĐT 830, ấp 4 Lương Bình, xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh khiến 1 người tử vong với nội dung không đúng sự thật, gây hoang mang trong dư luận, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên đi bàn.

Theo nội dung phát tán, nạn nhân là một người đàn ông vừa thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của công ty. Sau khi thực hiện phi vụ, cảm thấy lương tâm bị dằn vặt nên đã lao đầu vào xe container tự tử.

Rất nhiều bài đăng, clip hút lượng lớn sự quan tâm, trong đó có clip đăng tải trên tài khoản tiktok "Tamtangluongtamne” có hơn 1 triệu lượt theo dõi. Trong clip này, chủ tài khoản đã ghép hình ảnh bức thư tuyệt mệnh và hình ảnh vụ tai nạn giao thông. Nội dung nêu nạn nhân phân bua lấy trộm tài sản của công ty nhưng lấy rất ít, bị phát hiện nhưng giải thích phía công ty không tin nên để lại thư tuyệt mệnh và tự tử.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin trên báo CAND, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định vụ TNGT trên là do nạn nhân leo qua dải phân cách băng qua đường thiếu quan sát dẫn đến việc bị xe đầu kéo tông tử vong. Cơ quan chức năng khẳng định không có bất kỳ dấu hiệu hay bằng chứng nào cho thấy nạn nhân cố ý tự tử. Những tin đồn đang lan truyền trên mạng xã hội là không đúng sự thật.

Cụ thể, vụ tai nạn được nhắc tới xảy ra vào khoảng 19h55 ngày 15/1. Thời điểm đó, tài xế N.H.D. (SN 1986, ngụ xã Xuyên Mộc, TP Hồ Chí Minh) điều khiển xe đầu kéo kéo rơ-mooc lưu thông trên đường ĐT 830 (hướng từ xã Đức Hòa về xã Bến Lức), đến đoạn thuộc ấp 4 thì va chạm với ông H.V.D. (SN 1979, quê Cà Mau) khiến ông D. tử vong.

Hiện vụ việc đang được Tổ 2, Đội CSGT số 3 – Phòng PC08 và PC09 – Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ (Công an xã Thạnh Lợi, Viện kiểm sát khu vực) tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.