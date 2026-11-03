Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Láng giềng Đông Nam Á của Việt Nam đón tin cực vui

| | Thị trường

Mỏ khí Maha tại Indonesia bắt đầu khai thác sau 21 tháng kể từ quyết định đầu tư cuối cùng, bổ sung 250 triệu feet khối khí mỗi ngày cho thị trường nội địa và xuất khẩu.

Láng giềng Đông Nam Á của Việt Nam đón tin cực vui - Ảnh 1.

Eni, tập đoàn năng lượng của Italy, thông báo mỏ khí Maha thuộc khu vực West Ganal, lưu vực Kutei, ngoài khơi Indonesia đã chính thức đi vào khai thác. Dự án được triển khai bởi Searah, liên doanh giữa Eni và tập đoàn dầu khí Petronas của Malaysia, chỉ 21 tháng sau khi đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng (FID).

Mỏ khí Maha nằm ở độ sâu khoảng 1.000 m dưới mặt nước biển, với hệ thống khai thác gồm hai giếng khoan dưới đáy biển. Khí được đưa qua đường ống dài khoảng 12 km để kết nối với giàn khai thác nổi Jangkrik hiện có, phục vụ quá trình xử lý ban đầu trước khi vận chuyển đến các địa điểm tiêu thụ.

Sau xử lý, nguồn khí từ Maha sẽ được đưa vào mạng lưới đường ống để cung cấp cho thị trường Indonesia và nhà máy LNG Bontang. Đây cũng là cơ sở tiếp nhận khí để sản xuất LNG phục vụ cả nhu cầu trong nước lẫn xuất khẩu.

Mỏ Maha có công suất khai thác 250 triệu feet khối tiêu chuẩn mỗi ngày (scfd). Khi đi vào vận hành ổn định, dự án sẽ nâng tổng sản lượng khí từ giàn Jangkrik và khu vực South Hub lên 750 triệu feet khối mỗi ngày.

Sản lượng này dự kiến tiếp tục được duy trì khi các mỏ Gendalo và Gendang được đưa vào khai thác, kết nối với giàn Jangkrik vào năm 2028. Đây là những dự án thuộc South Hub, nằm trong kế hoạch phát triển các nguồn khí ngoài khơi tại lưu vực Kutei.

Việc Maha đi vào khai thác tiếp nối quá trình phát triển các mỏ khí của Eni tại Indonesia. Trước đó, mỏ Merakes East đã bắt đầu sản xuất vào tháng 5/2025. Đến tháng 3/2026, tập đoàn công bố quyết định đầu tư cuối cùng đối với hai cụm dự án khí nước sâu gồm North Hub, với các mỏ Geng North và Gehem, cùng South Hub, gồm Gendalo và Gendang.

Eni cho biết Maha giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch phát triển South Hub và khai thác các nguồn khí ngoài khơi Indonesia. Tập đoàn cũng ghi nhận sự phối hợp giữa Searah, các cổ đông và SKK Migas, cơ quan quản lý hoạt động dầu khí thượng nguồn của Indonesia, trong quá trình triển khai dự án.

Ngoài các dự án tại lưu vực Kutei, Eni hiện trực tiếp vận hành Hợp đồng Chia sẻ Sản phẩm Peri-Mahakam, Hợp đồng Chia sẻ Sản phẩm Eo biển Makassar và lô Sapukala mới được trao.

Tháng 10/2026, Eni cũng ký hai thỏa thuận có tính ràng buộc về việc chuyển nhượng một phần cổ phần tại một số tài sản dầu khí thượng nguồn ở Indonesia cho Pertamina và Medco. Các tài sản này hiện do Searah vận hành.

Danh mục đầu tư của liên doanh Searah hiện gồm 19 tài sản đang khai thác và phát triển, trong đó có 14 tài sản tại Indonesia và 5 tài sản tại Malaysia. Tổng sản lượng của danh mục đạt khoảng 350.000 thùng dầu quy đổi mỗi ngày (boe/d). Searah đặt mục tiêu nâng sản lượng khai thác ổn định lên hơn 500.000 thùng dầu quy đổi mỗi ngày vào năm 2028.

Iraq báo một tin vui đến cả thế giới

Đức Minh

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vàng, bạc bị bán tháo - chuyên gia 25 năm kinh nghiệm lại gọi đây là 'cơ hội của cuộc đời'

Vàng, bạc bị bán tháo - chuyên gia 25 năm kinh nghiệm lại gọi đây là 'cơ hội của cuộc đời' Nổi bật

Việt Nam có một ‘nữ đại gia' sang Nga xây dựng đế chế sữa: Xây nhà máy 1.000 tấn/ngày, làm trang trại nuôi 12.000 con bò

Việt Nam có một ‘nữ đại gia' sang Nga xây dựng đế chế sữa: Xây nhà máy 1.000 tấn/ngày, làm trang trại nuôi 12.000 con bò Nổi bật

Kiểu tấn công tủ lạnh kỳ lạ lan khắp châu Âu

Kiểu tấn công tủ lạnh kỳ lạ lan khắp châu Âu

12:25 , 03/11/2026
Cảnh tượng tại siêu cầu cao 625 m so với mặt nước khiến cả thế giới choáng ngợp: 22.000 tấn thép treo lơ lửng giữa vực sâu, rút ngắn hành trình 2 giờ xuống còn 2 phút

Cảnh tượng tại siêu cầu cao 625 m so với mặt nước khiến cả thế giới choáng ngợp: 22.000 tấn thép treo lơ lửng giữa vực sâu, rút ngắn hành trình 2 giờ xuống còn 2 phút

12:01 , 03/11/2026
Hàng xóm Việt Nam được Trung Quốc đầu tư xây siêu đường sắt dài 665km: tổng vốn 474.000 tỷ đồng, giảm một nửa thời gian di chuyển

Hàng xóm Việt Nam được Trung Quốc đầu tư xây siêu đường sắt dài 665km: tổng vốn 474.000 tỷ đồng, giảm một nửa thời gian di chuyển

11:11 , 03/11/2026
Huy động các kỹ sư cùng 72 bệ bánh xe, di dời công trình nặng 2.750 tấn để xây sân vận động rộng ngang Mỹ Đình mà không cần tháo dỡ

Huy động các kỹ sư cùng 72 bệ bánh xe, di dời công trình nặng 2.750 tấn để xây sân vận động rộng ngang Mỹ Đình mà không cần tháo dỡ

11:00 , 03/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên