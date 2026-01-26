Giá cà phê hôm nay 26-1: Trung Quốc bất ngờ tăng mạnh nhập khẩu

Hôm nay, 26-1, các sàn giao dịch cà phê chính trên thế giới như London – Anh, New York – Mỹ sẽ mở cửa vào buổi chiều (giờ Việt Nam).

Do đó, giá tham chiếu đầu ngày vẫn giữ như cuối tuần trước: Robusta ở mức 4.142 USD/tấn; Arabica 7.740 USD/tấn, trong khi giá cà phê trong nước là 100.900 đồng/kg.

Theo Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương, những ngày giữa tháng 1-2026, giá cà phê trên thị trường thế giới phục hồi do các nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào, trong khi nguồn cung ra thị trường hạn chế.

Thời tiết bất lợi ở Brazil và một số quốc gia Nam Mỹ khiến thị trường lo ngại về nguồn cung cà phê trong tương lai. Tại Việt Nam, cà phê đang vào vụ nhưng người trồng có xu hướng giữ hàng chờ giá, khiến lượng cà phê đưa ra thị trường trong ngắn hạn giảm.

Giá cà phê trở lại mốc 100.000 đồng/kg với cà phê nhân xô

Nhu cầu tiêu thụ cà phê trên thế giới có dấu hiệu phục hồi ổn định khi các thị trường nhập khẩu lớn tăng cường mua vào để phục vụ sản xuất và dự trữ cho nửa đầu năm.

Theo số liệu hải quan, trong tháng 12-2025, các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu được gần 183.000 tấn cà phê, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, tháng 12-2025 đã ghi nhận sự tăng trưởng đột biến của thị trường Trung Quốc với lượng cà phê nhập 9.939 tấn, cao hơn gấp đôi so với bình quân tháng của năm 2025.

Cả năm 2025, Trung Quốc nhập từ Việt Nam gần 55.000 tấn cà phê, tăng 4% so với năm trước - là thị trường đứng thứ 9 của cà phê Việt Nam.

Trung Quốc đang là thị trường mới nổi của cà phê thế giới khi giới trẻ đang chuyển dần từ văn hóa trà sang văn hóa cà phê.



