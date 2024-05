Lạng Sơn thành lập Tổ công tác kiểm tra dự án nâng cấp quốc lộ 4B

Thực hiện mục tiêu của Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị; từng bước hoàn thiện quy hoạch tuyến Quốc lộ 4B, quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải và quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn ; nâng cao năng lực khai thác, giảm thiểu tai nạn giao thông, phát huy vai trò của Quốc lộ 4B trong việc kết nối liên vùng giữa tỉnh Lạng Sơn - Quảng Ninh, ngày 28/4/2023 Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 516/QĐ-BGTVT về việc giao Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn làm chủ đầu tư dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B, tổng chiều dài toàn tuyến là khoảng 62,56km, với tổng mức đầu tư 2.296.447 triệu đồng, sử dụng vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Bản đồ hướng tuyến dự án nâng cấp đoạn km 18- km 80 quốc lộ 4B.

Về quy mô đầu tư dự án đoạn từ đầu tuyến đến nút giao ĐT236 được đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 24,5m, tốc độ thiết kế 80km/h; đoạn qua thị trấn Na Dương, thị trấn Đình Lập giữ nguyên hiện trạng, chỉ thảm tăng cường mặt đường.

Đoạn từ nút giao với ĐT236 đến nút giao quốc lộ 4B hiện hữu quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường 12m, tốc độ 80km/h, các đoạn còn lại quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường 12m, tốc độ 60km/h. Công trình cầu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực theo các quy định tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ hiện hành; dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2024.

Dự án đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 141/QĐ-BGTVT, ngày 28/2/2023; phê duyệt dự án tại Quyết định số 516/QĐ-BGTVT, ngày 28/4/2023; Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1516/QĐ-BTNMT, ngày 7/6/2023; HĐND tỉnh Lạng Sơn ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND, ngày 27/2/2023 quyết định phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án với tổng diện tích 37,224 ha rừng trồng ngoài quy hoạch ba loại rừng, có nguồn gốc là rừng sản xuất; Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn với vai trò là chủ đầu tư đã thực hiện phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt tại Quyết định số 921/QĐ-BGTVT, ngày 28/7/2023 và Quyết định số 1012/QĐ-BGTVT, ngày 15/8/2023, đến nay đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu 11/15 gói thầu theo kế hoạch được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt; 2/15 gói thầu đang thực hiện đấu thầu; 2/15 gói chưa đấu thầu (thời gian đấu thầu là Quý IV năm 2024).

Trong 15 gói thầu thì gói thầu số 7 thi công xây dựng đoạn từ Km18 - Km43 Quốc lộ 4B do liên danh 3 nhà thầu thực hiện là Công ty Cổ phần Xây dựng Xuân Quang, Công ty Cổ phần tập đoàn Thuận An - TAG và Công ty Cổ phần VINADELTA.

Lễ động thổ dự án nâng cấp quốc lộ 4B được tổ chức tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, ngày 28/12/2023 . Ảnh: Duy Chiến

Trong thời gian vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ”… xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức liên quan; khởi tố nhiều bị can tại các tỉnh, thành trên cả nước. Ngày 7/5/2024, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực tỉnh đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh để cho ý kiến về một số nội dung.

Trong đó quyết định thành lập Tổ công tác của Ban Chỉ đạo do đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh làm tổ trưởng để tiến hành kiểm tra, đánh giá, tham mưu, đề xuất xử lý đối với việc thực hiện quy trình, trình tự, thủ tục, thẩm quyền trong việc mời thầu, đấu thầu, chấm thầu, lựa chọn nhà thầu; triển khai thực hiện dự án trên theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các hành vi tham nhũng, tiêu cực nếu có sẽ được điều tra ngăn chặn và xử lý kịp thời theo quy định.