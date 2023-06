Lãnh đạo Bộ Công an thăm hỏi thân nhân các chiến sĩ công an hy sinh tại Đắk Lắk

Ngày 12-6, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình 4 cán bộ, chiến sĩ công an xã hy sinh khi làm nhiệm vụ.



Thượng tướng Lương Tam Quang viếng các chiến sĩ công an hy sinh

Tham gia cùng đoàn có ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Đến thăm hỏi thân nhân 4 cán bộ, chiến sĩ, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận sự hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ công an xã khi thi hành nhiệm vụ là vì sự bình yên cho nhân dân. Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang chia sẻ với những mất mát to lớn của gia đình, thân nhân cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và mong muốn các thân nhân cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Thượng tướng Lương Tam Quang khẳng định Đảng, Nhà nước, Bộ Công an luôn quan tâm, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ công an hy sinh, chia sẻ những đau thương để thân nhân các gia đình sớm vượt qua mất mát lớn lao này. Thứ trưởng cũng đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh Đắk Lắk quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ gia đình các chiến sĩ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, có chính sách phù hợp, kịp thời đối với người có công.

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an truy thăng cấp bậc hàm trước niên hạn và Quỹ nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân cho gia đình thân nhân các cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh.

Thượng tướng Lương Tam Quang động viên thân nhân các cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh

Trước đó, theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk, sáng sớm 11-6, tại địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra vụ việc một nhóm người chưa xác định danh tính dùng súng tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur (trong đó có khu vực làm việc của Công an xã), làm một số công an xã, cán bộ xã và người dân thương vong.

Cùng ngày, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng. Bộ Công an đề nghị người dân huyện Cư Kuin và các địa bàn lân cận bình tĩnh, không hoang mang; thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng. Nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên, đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết tính đến 11 giờ 30 phút ngày 12-6, lực lượng công an đã bắt giữ 26 đối tượng trong vụ tấn công vào trụ sở UBND xã tại huyện Cư Kuin, Đắk Lắk. Các lực lượng đã thu một số vũ khí quân dụng, trong đó có súng trường CKC. Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang quyết liệt truy bắt các đối tượng còn lại, điều tra vụ việc.