Lãnh đạo doanh nghiệp nghìn tỷ với lợi nhuận tăng 6.755%, "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn nhận thù lao gây sốc

Sasco báo lãi đậm trong năm tài chính 2022

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng Không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco) là công ty cổ phần, được cổ phần hóa từ Công ty Nhà nước – Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

Hoạt động chính của Công ty bao gồm: Bán hàng miễn thuế, hãng mỹ nghệ; sản xuất gia vị, nước chấm; kinh doanh dịch vụ khách sạn và du lịch; kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách; kinh doanh dịch vụ quảng cáo và dịch vụ phòng chờ hạng thương gia tại sân bay' cung cấp suất ăn hàng không và đường sắt, đại lý vé máy bay; và kinh doanh bất động sản, cho thuê kho và mặt bằng.

Mới đây, công ty đã có báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022. Theo đó, doanh thu trong năm của công ty đạt 1.400 tỷ đồng, tăng gấp hơn 4 lần so với năm 2021.

Trong đó, doanh thu bán hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế đem lại cho công ty hơn 417 tỷ đồng. Doanh thu hàng hóa tại Trung tâm thương mại và các chi nhánh khác là gần 179,7 tỷ đồng, doanh thu hoạt động phòng chờ là 308,5 tỷ đồng và 495 tỷ đồng đến từ doanh thu các hoạt động khác.

Doanh thu tài chính của Sasco giảm 16% về còn 90 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng gấp 3,5 lần từ 115 tỷ đồng lên 404 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng gấp hơn 2 lần từ 93 tỷ đồng lên 199 tỷ đồng. Chi phí tài chính lại đạt 3,6 tỷ đồng do hoàn nhập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư góp vốn.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2022 đạt 230 tỷ đồng, tăng 227 tỷ đồng tương đương mức tăng 7.403% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, lợi nhuận sản xuất kinh doanh năm 2022 đạt 131 tỷ đồng, tăng 319% so với khoản lỗ cùng kỷ 2021 là 60 tỷ đồng, chủ yếu là do trong kỳ hoạt động kinh doanh tại nhà ga Tân Sơn Nhất đã dần hồi phục, sản lượng hành khách đi và đến tại nhà ga quốc nội và quốc tế đều tăng mạnh.

Trong khi cùng kỳ năm 2021 do ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 làm tác động đến tiêu dùng, hạn chế sức mua của khách hàng tại nhà ga nội địa, cũng như các chuyến bay quốc tế gần như ngưng hoạt động.

Một cửa hàng miễn thuế của Sasco.

Lợi nhuận hoạt động tài chính năm 2022 đạt 93 tỷ đồng, tăng 33 tỷ đồng tương đương tăng 55% so với cùng kỳ năm trước là do trong kỳ hoàn nhập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư góp vốn và do biến động chênh lệch tỷ giá do đánh giá cuối kỳ;

Lợi nhuận khác năm 2022 đạt 5 tỷ đồng, tăng gần 3 tỷ đồng tương đương tăng 121% so với cùng kỳ năm trước là do trong kỳ thu nhập từ hỗ trợ bán hàng, khuyến mãi.

Tổng chung, lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 đã kiểm toán của Công ty tăng 6.755% so với cùng kỳ.

"Vua hàng hiệu" nhận thù lao bao nhiêu?

Theo báo cáo tài chính, cơ cấu cổ đông của Sasco gồm 4 cổ đông lớn là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV (49,07%), Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương (IPP) (24.98%), Công ty TNHH Thời trang - Mỹ phẩm Duy Anh (4,93%) và Công ty TNHH Thời trang - Mỹ phẩm Âu Châu (15,39%).

Ngoài Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV thì 3 cổ đông chiến lược còn lại của Sasco đều là công ty của ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Nếu tính cả cổ phiếu cá nhân, tổng tỷ lệ sở hữu của ông Johnathan Hạnh Nguyễn tại Sasco là hơn 47%.

Lương và thù lao của các lãnh đạo chủ chốt.

Liên quan đến vần đề lương và thù lao của các nhân sự lãnh đạo chủ chốt, phía Sasco cho biết, năm 2022, doanh nghiệp chi hơn 13 tỷ đồng để chi trả các khoản lương, thù lao và thưởng, trong đó, riêng khoản thưởng là hơn 8,7 tỷ đồng.

Cụ thể, trong năm 2022, các thành viên hội đồng quản trị của công ty nhận thù lao là 72 - 96 triệu đồng. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn nhận 96 triệu đồng/năm, tương đương 8 triệu đồng mỗi tháng.

Ban điều hành nhận thù lao từ 614 - 945 tiệu đồng. trong đó, bà Đoàn Thị Mai Hương nhận lương và thù lao cao nhất, đạt gần 79 triệu đồng mỗi tháng.

Tùy từng thành viên Ban Kiểm soát mà mức thù lao nhận về cũng khác nhau, thấp nhất là ông Chu Khánh Toàn 5 triệu đồng/tháng, còn ông Lưu Quốc Hoàng nhận cao nhất đạt 60 triệu đồng/tháng.

Cụ thể về mức tiền thưởng 8,7 tỷ đồng được phân chia như thế nào thì báo cáo của Sasco không công bố cụ thể. Tuy nhiên, theo tờ trình Đại hội đồng cổ đông dự kiến được tổ chức trong thời gian tới, Sasco cho biết, công ty đề xuất thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát, mức chi là 0,7% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022.