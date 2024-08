Lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai muốn mua cổ phiếu

Tuần qua, chỉ số VN-Index giảm 12,96 điểm, xuống 1.223,64 điểm. HNX-Index cũng giảm 2,18 điểm xuống 229,38 điểm. Thanh khoản trên cả hai sàn giảm nhẹ so với tuần trước đó.

Thống kê trên sàn HoSE, khối ngoại bán ròng 145,93 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt hơn 3.942 tỷ đồng. Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 0,79 triệu đơn vị nhưng tổng giá trị là mua ròng 6,29 tỷ đồng.

Trên thị trường Upcom, khối ngoại bán ròng 0,26 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt hơn 57 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 5 - 9/8 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng gần 147 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng hơn 3.993 tỷ đồng.

Nhộn nhịp mua bán

Bà Hồ Thị Kim Chi - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) - đăng ký mua 200.000 cổ phiếu HAG nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch được thực hiện từ ngày 8/8-6/9 theo phương thức khớp lệnh. Nếu giao dịch hoàn tất, bà Chi sẽ tăng tỷ lệ sở hữu lên 595.159 cổ phần.

HAG đạt lợi nhuận sau thuế 507 tỷ đồng (tăng 32%) trong 6 tháng đầu năm.

Quý II năm nay, HAG đạt doanh thu thuần 1.518 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Khấu trừ chi phí, HAG báo lãi sau thuế 281 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, doanh nghiệp mang về 2.759 tỷ đồng doanh thu (giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái), lợi nhuận sau thuế đạt 507 tỷ đồng (tăng 32%).

Hiện HAG đã hoàn tất việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và thu về 1.300 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 10.574 tỷ đồng. Công ty đã thanh toán được gốc và lãi trái phiếu 300 tỷ đồng của đợt phát hành ngày 18/6/2012 và cơ cấu lại các khoản nợ của công ty con.

Nhóm quỹ liên quan Dragon Capital đã bán ra 600.000 cổ phiếu HSG của Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán: HSG) để giảm sở hữu về 7,93% vốn điều lệ. Trong đó, quỹ thực hiện bán ra là Wareham Group Limited.

Ngày 8/8, nhóm quỹ liên quan Công ty TNHH Quản lý quỹ KIM Việt Nam đã bán ra 500.000 cổ phiếu NKG của Công ty CP Thép Nam Kim (mã chứng khoán: NKG) để giảm sở hữu xuống còn 12,7 triệu cổ phiếu (tương đương 4,82% vốn điều lệ) và không còn là cổ đông lớn. Quỹ bán ra 500.000 cổ phiếu là KIM Vietnam Growth Equity Fund.

Ông Nguyễn Văn Kha, bố của ông Nguyễn Hồng Khiêm - Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Phó tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco - mã chứng khoán: NTL) đăng ký bán toàn bộ hơn 3,3 triệu cổ phiếu NTL.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 14/8 - 12/9 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh để thực hiện nhu cầu tài chính cá nhân. Trước đó, từ ngày 3/7 - 1/8, ông Kha cũng bán hơn 2,57 triệu cổ phiếu trong tổng số hơn 2,95 triệu cổ phiếu đăng ký bán.

Bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch TTC AgriS đã hoàn tất bán 70 triệu cổ phiếu SBT như đăng ký.

Bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS - mã chứng khoán: SBT) đã bán 70 triệu cổ phiếu SBT như đăng ký. Giao dịch thực hiện từ ngày 12/7 - 26/7.

Ước tính, lượng cổ phiếu bà Đặng Huỳnh Ức My bán ra trị giá khoảng 889 tỷ đồng. Sau giao dịch, bà My hạ tỷ lệ sở hữu xuống 75 triệu cổ phần, tương ứng với 9,8% vốn điều lệ. Trước đó vào ngày 13/7, bà My được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT TTC AgriS.

REE Energy thế chấp cổ phiếu vay vốn

Công ty CP Cơ Điện Lạnh (mã chứng khoán: REE) thông qua việc cho phép công ty con sử dụng cổ phiếu Công ty CP Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (mã chứng khoán: VSH) làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (mã chứng khoán: VIB).

Theo đó, REE cho phép công ty con là Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy) thế chấp tối đa 15,65 triệu cổ phiếu VSH do REE Energy sở hữu để bảo đảm toàn bộ nghĩa vụ nợ của VSH (bao gồm tiền nợ gốc, tiền lãi, phí) tại VIB.

REE cho phép công ty con là REE Energy thế chấp tối đa 15,65 triệu cổ phiếu VSH để vay tiền tại VIB.

Ước tính, giá trị tài sản đảm bảo này khoảng 798 tỷ đồng. Tại thời điểm ngày 30/6, Cơ Điện Lạnh đang sở hữu 100% vốn tại REE Energy và sở hữu 52,58% vốn điều lệ tại VSH.

Vào ngày 26/8, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - mã chứng khoán: SSB) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, SeABank dự kiến phát hành 329 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 100:13,18 và phát hành thêm 10,3 triệu cổ phiếu để chia thưởng theo tỷ lệ 100:0,41. Số cổ phiếu được phát sinh sẽ làm tròn đến hàng đơn vị.

Nguồn phát hành cổ phiếu trả cổ tức là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại thời điểm ngày 31/12 theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán, tương ứng hơn 3.518 tỷ đồng.