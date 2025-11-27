Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

27-11-2025 - 12:44 PM | Thị trường chứng khoán

Lãnh đạo HSC đăng ký bán 350.000 cổ phiếu HCM

Ông Lê Anh Quân- Người được ủy quyền công bố thông tin của HSC, vừa đăng ký bán ra 350.000 cổ phiếu HCM nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Mới đây, ông Lê Anh Quân- Người được ủy quyền công bố thông tin của CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC, MCK: HCM, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Theo đó, ông Quân vừa đăng ký bán ra 350.000 cổ phiếu HCM nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức khớp lệnh từ ngày 2/12/2025 đến ngày 31/12/2025.

Nếu giao dịch thành công, ông Quân sẽ giảm sở hữu cổ phiếu HCM từ hơn 1,51 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 1,16 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,14% xuống còn 0,108% vốn tại HSC.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 29/10/2025, ông Quân cũng mới chỉ bán ra được 4.000 cổ phiếu HCM trong tổng số 350.000 cổ phiếu đã đăng ký trước đó. Lý do không hoàn tất giao dịch là do cổ phiếu thấp hơn kỳ vọng.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu vốn của ông Quân tại HSC thay đổi không đáng kể, từ gần 1,52 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 1,51 triệu cổ phiếu (tỷ lệ sở hữu 0,14%).

Được biết, ông Lê Anh Quân hiện còn là Giám đốc điều hành Khối Truyền thông của HSC và là anh trai của ông Lê Anh Minh- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị HSC.

Trong một diễn biến khác, trước đó HSC đã công bố thông tin về việc nhận được Quyết định số 397/QĐ-XPHC ngày 7/11/2025 xử phạt vi phạm hành chính.

Theo quyết định này, HSC đã có 2 hành vi vi phạm hành chính.

Thứ nhất, HSC bị phạt 65 triệu đồng về hành vi báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, công ty gửi báo cáo không đúng thời hạn cho UBCKNN đối với các tài liệu như sau: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày kết thúc tháng 9 năm 2024; Thông báo về việc ký kết/chấm dứt hợp đồng lao động với người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán đối với các trường hợp ông/bà Hồ Sỹ Hiệp, Huỳnh Thị Yến Nga, Trần Văn Tuấn Kiệt).

Thứ hai, HSC bị phạt 60 triệu đồng về hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị số 36/2024/NQ-HĐQT ngày 09/08/2024 thông qua hạn mức tín dụng tại ACB lớn hơn 10% tổng tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính năm 2023 có kiểm toán.

Với 2 hành vi trên, HSC bị phạt tổng số tiền 125 triệu đồng.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2025, HSC ghi nhận doanh thu hoạt động 1.665 tỷ đồng, tăng 46%; lợi nhuận trước thuế 550 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.

Về cơ cấu doanh thu, mảng môi giới tăng trưởng mạnh mẽ 163% lên 507 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động cho vay ký quỹ tăng 34% đạt 642 tỷ đồng và doanh thu tự doanh đạt 502 tỷ đồng, tăng 9%.

Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của HSC ghi nhận 3.738 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ. Qua đó, lợi nhuận trước thuế đạt 1.073 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

