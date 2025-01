Lãnh đạo nhận lương "khủng" nhất tại một công ty bất động sản muốn bán sạch cổ phiếu

Trong thông báo mới nhất, 3/5 thành viên Ban Tổng Giám đốc CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) đăng ký bán ra hàng triệu cổ phiếu PDR.

Cụ thể, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc ông Bùi Quang Anh Vũ đăng ký bán ra toàn bộ hơn 1,4 triệu cổ phiếu PDR đang nắm giữ. Đồng thời, hai Phó Tổng Giám đốc PDR là ông Trương Ngọc Dũng và ông Nguyễn Khắc Sinh lần lượt đăng ký bán 62.097 cổ phiếu và 61.670 cổ phiếu. Nếu giao dịch thành công, ông Dũng và ông Sinh mỗi người sẽ còn nắm giữ 100.000 cổ phiếu PDR, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,11%.

Cả 3 giao dịch trên đều nhằm mục đích giải quyết nhu cầu tài chính, đều dự kiến thực hiện trong khoảng thời gian từ 9/1 đến 7/2/2025.

Động thái bán ra của lãnh đạo PDR ghi nhận trong bối cảnh thị giá cổ phiếu diễn biến không thực sự tích cực. Giá đóng cửa phiên 6/1 đạt 19.600 đồng/cp, thấp nhất gần 5 tháng. So với vùng giá sát 30.000 đồng từng đạt đạt hồi tháng 4/2024 thì tới hiện tại, PDR đã mất gần 35% giá trị.

Tạm tính theo thị giá hiện tại, Tổng Giám đốc Bùi Quang Anh Vũ có thể thu về hơn 27 tỷ nếu hoàn tất giao dịch, 2 Phó Tổng Giám đốc mỗi người có thể thu về hơn 1 tỷ đồng.

Được biết, Tổng giám đốc Bùi Quang Anh Vũ thu nhập hơn 1,4 tỷ đồng trong quý 3/2024 (đi ngang so với quý 2/2024 và cùng kỳ), tương đương 467 triệu đồng/tháng. Đây là mức thu nhập cao nhất trong dàn lãnh đạo PDR. Hai Phó Tổng giám đốc Trương Ngọc Dũng và Nguyễn Khắc Sinh có thu nhập lần lượt là 581 triệu đồng và hơn 480 triệu đồng/quý trong quý 3/2024 (tương đương khoảng 160-190 triệu đồng/tháng).

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu của Phát Đạt đạt 173 tỷ đồng giảm 69% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, lợi nhuận sau thuế giảm 62% xuống 154 tỷ đồng. So với kế hoạch đề ra, công ty chỉ mới hoàn thành 6% kế hoạch doanh thu và 18% mục tiêu lợi nhuận năm.

Hồi cuối tháng 9/2024, Phát Đạt từng công bố chính sách tri ân khách hàng là cổ đông công ty nhân dịp chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập. Theo đó, các cổ đông sở hữu từ 50.000 cổ phiếu PDR trở lên trong vòng ít nhất 6 tháng (kể từ thời điểm công bố chính sách chi tiết) sẽ có cơ hội mua sản phẩm của công ty với mức chiết khấu lên đến 8%. 

Chính sách được áp dụng với các dự án bất động sản do Phát Đạt làm chủ đầu tư hoặc các dự án khác của công ty thành viên theo thông báo cụ thể. Hai dự án đầu tiên được áp dụng là Dự án Khu Đô thị Bắc Hà Thanh (Bình Định) và Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và Thuận An 2 (Bình Dương).

Như vậy nếu thành công bán hết lượng đăng ký, Tổng Giám đốc Bùi Quang Anh Vũ sẽ không được hưởng chính sách ưu đãi trên, trong khi hai vị Phó Tổng vẫn có khả năng hưởng chính sách nếu duy trì số lượng sở hữu trên 50.000 cổ phiếu.