Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk lên tiếng về gói thầu của Tập đoàn Thuận An

Ngày 19-4, một lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết sau khi tiếp nhận văn bản của Bộ Công an, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cung cấp hồ sơ gói thầu do Công ty CP Tập đoàn Thuận An thi công.



Tập đoàn Thuận An thi công gói thầu dài hơn 5,2km của dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Đông TP Buôn Ma Thuột

Theo vị này, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Đông TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) là dự án của Bộ Giao thông vận tải (GTVT). Bộ GTVT đã giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư.

"Sau khi Bộ Công an có văn bản, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo đơn vị sự nghiệp của tỉnh là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cung cấp hồ sơ theo yêu cầu. Còn báo cáo thế nào là việc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk và Bộ GTVT. Tỉnh Đắk Lắk không có văn bản nào" - lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin.

Gói thầu của Tập đoàn Thuận An vẫn còn ngổn ngang

Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an (C03) đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến gói thầu của Công ty CP Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).

Theo đó, C03 đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin và toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến gói thầu số 3: Thi công xây dựng (đoạn Km0 - Km20+500) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Đông TP Buôn Ma Thuột dài hơn 39,6 km với tổng mức đầu tư sau khi đội vốn là hơn 1.800 tỉ đồng. Trong đó, gói thầu số 3 (dài hơn 20 km, giá trị hợp đồng hơn 490 tỉ đồng) do liên danh 4 nhà thầu thi công. Tập đoàn Thuận An nằm trong liên doanh gói thầu số 3 thi công đoạn đường dài 5,2km, giá trị gói thầu hơn 105 tỉ đồng.