Tổng thống Nga Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Trump.

Ngày 24/10, trong một cuộc phỏng vấn với ABC, đề cập đến Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump, ông Zelensky phàn nàn: "Tôi nghĩ họ có một mối quan hệ rất tốt. Ông Trump nên sử dụng cùng một tông giọng với ông Putin như với tôi".

Theo người đứng đầu chính quyền Ukraine, ông không biết điều gì có thể dẫn đến sự thay đổi trong quan hệ giữa Ukraine và Mỹ trong bối cảnh Nga và Mỹ xích lại gần nhau.

Ông Zelensky nhấn mạnh, quyết định duy trì các tiếp xúc thân thiện với Tổng thống Nga là lựa chọn cá nhân của ông Trump.

Ngoài ra, ông Zelensky cho biết ông không cảm thấy bị Mỹ phản bội, nhưng không coi các hành động hiện tại của Mỹ là sự hỗ trợ cho Ukraine, tờ Gazeta.Ru bổ sung.

Ngay trước đó, đặc phái viên của Tổng thống Liên bang Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài Kirill Dmitriev lưu ý, nhà lãnh đạo Ukraine nên kiềm chế đưa ra lời khuyên cho ông Trump và không nên nói từ "nên" với ông ấy.

Ngày 18/10, ông Zelensky tuyên bố về sự sụp đổ của Ukraine trong trường hợp Mỹ đứng về phía Liên bang Nga và 4 ngày trước đó ông đã thừa nhận đất nước của ông cảm thấy đang "mất đi nước Mỹ."

Trước đó, Bloomberg đưa tin một số nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu đã kêu gọi ông Zelensky bớt chỉ trích người đứng đầu Nhà Trắng, vì sự hợp tác với đất nước của ông là không thể thiếu đối với Ukraine.

Ngày 16/10, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Konstantin Kosachev nói thêm, quan hệ giữa ông Trump và ông Zelensky tiếp tục xấu đi do sự coi thường của Ukraine đối với các sáng kiến của Mỹ nhằm giải quyết xung đột.

Theo ông, người đứng đầu Nhà Trắng bị kích động bởi hành vi của người đồng cấp Ukraine.